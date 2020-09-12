Pelo Carioca Sub-20, Fla e Flu jogam na Gávea; Maurício Souza analisa a retomada dos 'Garotos do Ninho'

Crédito: Flamengo está 100% no Carioca Sub-20 e recebe o Fluminense, sábado, na Gávea (F: Alexandre Neto/fotodojogo

Invictos no Campeonato Carioca Sub-20, Flamengo e Fluminense colocam à prova os 100% de aproveitamento neste sábado, no Estádio da Gávea, pela terceira rodada da Taça Guanabara. O clássico - o segundo jogo das equipes desde a retomada após a paralisação de quase seis meses por conta da pandemia do novo coronavírus - será transmitido, com imagens, pela FlaTV.Atual campeão carioca da categoria Sub-20, o Flamengo venceu o Nova Iguaçu na última quarta, enquanto o Fluminense superou o Botafogo. No Grupo A, o Rubro-Negro tem a liderança isolada. Na outra chave, o Tricolor tem a companhia do Vasco, também com seis pontos conquistados em duas rodadas.Comandados por Maurício Souza, o Sub-20 do Flamengo busca repetir a ótima temporada que viveu em 2019. Com um ano atípico pela frente, por conta da pausa de 175 dias, o treinador analisou o contexto e falou um pouco mais sobre o trabalho desenvolvido com os Garotos do Ninho durante este período.

- Tentamos atenuar essa questão de não poder treinar com exercícios via internet, principalmente a parte física. Fizemos várias ações por vídeos também, desmembrando o nosso modelo de jogo, a nossa ideia. Como é normal acontecer na base, temos um grupo renovado, bem diferente do grupo que trabalhou no ano passado, e temos que fortalecer as ideias de jogo e a gente traçou como modelo ideal, neste momento, começar de forma bem gradativa para aumentar a carga de treinamento com o passar dos dias, mas sabendo que vai levar tempo para alcançar o nível de performance até mesmo de treino que que se tinha no ano passado. Acredito que todo mundo vai levar.

Para lidar com o calendário de 2020, a comissão técnica do Flamengo pretende usar o time Sub-20 nos campeonatos nacionais, reforçando o grupo da categoria com atletas do Sub-18 nas demais competições, como o Estadual.