Pelé recebe alta após retirada de cálculo renal em hospital de SP

O ex-jogador Edson Arantes do Nascimento, Pelé, 78 anos, recebeu alta médica nesta segunda-feira (15), após passar por procedimento para retirada de um cálculo renal no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Ele estava internado desde a última terça-feira (09), após retornar de Paris.

Pelé ficou hospitalizado durante cinco dias na capital francesa. O ex-jogador chegou ao Hospital Americano de Paris com um quadro de febre alta no dia 2 de abril. Já no Brasil, no mesmo dia em que Pelé deu entrada no Albert Einstein, o hospital divulgou boletim informando que ele teve uma infecção urinária causada por cálculos no ureter.