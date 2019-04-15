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Saúde

Pelé recebe alta após retirada de cálculo renal em hospital de SP

O ex-jogador estava internado desde a última terça-feira (09)

Publicado em 15 de Abril de 2019 às 19:33

Publicado em 

15 abr 2019 às 19:33
Pelé, Rei do Futebol Crédito: Fifa/Divulgação
O ex-jogador Edson Arantes do Nascimento, Pelé, 78 anos, recebeu alta médica nesta segunda-feira (15), após passar por procedimento para retirada de um cálculo renal no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Ele estava internado desde a última terça-feira (09), após retornar de Paris.
Pelé ficou hospitalizado durante cinco dias na capital francesa. O ex-jogador chegou ao Hospital Americano de Paris com um quadro de febre alta no dia 2 de abril. Já no Brasil, no mesmo dia em que Pelé deu entrada no Albert Einstein, o hospital divulgou boletim informando que ele teve uma infecção urinária causada por cálculos no ureter.
> Pelé é internado em São Paulo com infecção urinária

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