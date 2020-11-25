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Pelé lamenta morte de Maradona: 'Eu perdi um grande amigo'

Maior jogador da história do futebol se despediu do argentino pelas redes sociais. Pelé e Maradona eram amigos: 'Um dia, eu espero que possamos jogar bola juntos no céu'...
LanceNet

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Publicado em 

25 nov 2020 às 14:47

Publicado em 25 de Novembro de 2020 às 14:47

Crédito: AFP
A morte de Diego Armando Maradona pegou todo mundo de surpresa. E como não poderia ser diferente, o ex-jogador recebeu homenagens por toda a parte. Uma delas veio de Pelé, com quem o argentino rivalizava. Mas apenas dentro de campo.Os dois eram próximos, e o Rei do Futebol se pronunciou através das redes sociais, dizendo que "perdeu um amigo" e afirmou que um dia espera jogar futebol com Maradona no céu.
- Que notícia triste. Eu perdi um grande amigo e o mundo perdeu uma lenda. Ainda há muito a ser dito, mas por agora, que Deus dê força para os familiares. Um dia, eu espero que possamos jogar bola juntos no céu - disse Pelé.

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