Pelé lamenta morte de Maradona: 'Eu perdi um grande amigo'

A morte de Diego Armando Maradona pegou todo mundo de surpresa. E como não poderia ser diferente, o ex-jogador recebeu homenagens por toda a parte. Uma delas veio de Pelé, com quem o argentino rivalizava. Mas apenas dentro de campo.Os dois eram próximos, e o Rei do Futebol se pronunciou através das redes sociais, dizendo que "perdeu um amigo" e afirmou que um dia espera jogar futebol com Maradona no céu.