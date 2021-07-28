Pelas redes sociais, Rhuan se despede do Botafogo: 'O Glorioso estará sempre em meu coração'

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Na manhã desta quarta-feira, o atacante Rhuan se despediu do Botafogo pelas redes sociais. O jogador foi negociado com o Radomiak Radom, da Polônia, e já formalizou o acerto com a equipe europeia. O jogador destacou que foi graças ao clube que ele pode dar uma vida melhor para a família e que levará para ser o Glorioso no coração.

> ATUAÇÕES: Rafael Navarro comanda vitória do Botafogo sobre o CSA- Muito obrigado, Botafogo. Boa parte da minha vida, vivi dentro do clube. Um período com mais alegrias do que tristezas. Conquistei títulos, convocação para Seleção de base e realizei o sonho de me profissionalizar. Foi graças a este clube que também pude dar uma vida melhor a minha família - disse Rhuan, que ainda completou.

- Minha última temporada com esta camisa não foi como eu esperava. Peço desculpas ao torcedor alvinegro que sempre apostou em mim. Tiro destes momentos aprendizados que levarei para o decorrer da minha carreira. Sigo agora um novo caminho, na Polônia! Um novo clube, uma nova história, mas o Glorioso estará sempre em meu coração. Gratidão ao Botafogo e a todas as pessoas que compõem este clube, agradeço a cada funcionário que esteve comigo ao longo destes anos - concluiu

> Veja a tabela da Série B O atacante, que estava fora dos planos do Alvinegro, assinou com a equipe polonesa de graça; o Botafogo, porém, mantém 40% dos direitos econômicos de uma possível futura venda. O contrato é válido por três temporadas.

Cria das categorias de base do Botafogo, Rhuan sequer chegou a ser relacionado para um jogo na atual temporada. Fora dos planos, treinava em separado e não fazia parte da rotina do time principal.