Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Pela terceira vez, Palmeiras chega à final da Copa do Brasil com São Paulo caindo na semi e Vanderlei no gol adversário
futebol

Pela terceira vez, Palmeiras chega à final da Copa do Brasil com São Paulo caindo na semi e Vanderlei no gol adversário

Verdão avança para decisão com Grêmio tendo velho conhecido na meta adversária e novamente rival eliminado na semifinal do torneio...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

31 dez 2020 às 08:30

Publicado em 31 de Dezembro de 2020 às 08:30

Crédito: Rafael Ribeiro/CBF
Pela terceira vez em menos de dez anos, o Palmeiras avança para a final da Copa do Brasil com a mesma coincidência acontecendo. Novamente, o São Paulo foi eliminado na semifinal da competição com o goleiro Vanderlei no gol do adversário, tal qual nas edições de 2012 e 2015.
Retrospectiva-2020: Palmeiras tem título, troca de técnico e garotada em alta
Cinco anos depois da conquista do tri da Copa do Brasil, o Palmeiras retorna à final da competição após eliminar o América-MG, na Arena Independência. Curiosamente, a campanha alviverde na atual edição está acompanhada de dois “trunfos” exatamente iguais aos dos dois últimos títulos do torneio. O goleiro Vanderlei novamente será o adversário do Verdão na decisão, depois de eliminar o São Paulo na semifinal.
Em 2012, na conquista do bi, o Palmeiras avançou para a decisão ao eliminar o Grêmio no empate por 1 a 1, na Arena Barueri. Na outra semifinal, o tricolor paulista foi eliminado pelo Coritiba, vice-campeão naquela temporada. Três anos depois, em 2015, o Palmeiras encarou o Fluminense na semifinal e derrotou o tricolor carioca nos pênaltis. A segunda vaga na final ficou com o vice-campeão Santos, que novamente teve Vanderlei como finalista e o São Paulo eliminado.
>> Veja o chaveamento completo da Copa do BrasilPalmeiras e Grêmio decidem o título da Copa do Brasil entre os dias 3 e 10 de fevereiro de 2021. Os mandos de campo da final ainda serão definidos em sorteio pela CBF. O Verdão volta a campo na próxima terça-feira (05), para enfrentar o River Plate, na Argentina, pelo jogo de ida da semifinal da Libertadores.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'Estamos vendo você': o recado do Reino Unido à Rússia em acusação de atividade 'maligna' que ameaçava infraestrutura submarina na costa britânica
Evento em Santa Teresa promove circuito gastronômico de macarrão à carbonara
Festival em Santa Teresa exalta o carbonara; veja pratos e participantes
Imagem de destaque
Guerra pressiona inflação, que vem acima das projeções com alta de combustíveis e alimentos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados