Pela terceira vez, Palmeiras chega à final da Copa do Brasil com São Paulo caindo na semi e Vanderlei no gol adversário

Crédito: Rafael Ribeiro/CBF

Pela terceira vez em menos de dez anos, o Palmeiras avança para a final da Copa do Brasil com a mesma coincidência acontecendo. Novamente, o São Paulo foi eliminado na semifinal da competição com o goleiro Vanderlei no gol do adversário, tal qual nas edições de 2012 e 2015.

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Cinco anos depois da conquista do tri da Copa do Brasil, o Palmeiras retorna à final da competição após eliminar o América-MG, na Arena Independência. Curiosamente, a campanha alviverde na atual edição está acompanhada de dois “trunfos” exatamente iguais aos dos dois últimos títulos do torneio. O goleiro Vanderlei novamente será o adversário do Verdão na decisão, depois de eliminar o São Paulo na semifinal.

Em 2012, na conquista do bi, o Palmeiras avançou para a decisão ao eliminar o Grêmio no empate por 1 a 1, na Arena Barueri. Na outra semifinal, o tricolor paulista foi eliminado pelo Coritiba, vice-campeão naquela temporada. Três anos depois, em 2015, o Palmeiras encarou o Fluminense na semifinal e derrotou o tricolor carioca nos pênaltis. A segunda vaga na final ficou com o vice-campeão Santos, que novamente teve Vanderlei como finalista e o São Paulo eliminado.