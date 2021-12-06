Pela terceira vez na sua história, Palmeiras terminará o ano com mais de 90 jogos disputados

Acumulando dois títulos da Libertadores e um da Copa do Brasil em 2021, o Palmeiras terminará o ano com mais de 90 jogos disputados, levando em conta a reta final da temporada passada, disputada até o mês de março, e toda a atual. O clube não atingia essa marca desde 2000, quando foi a campo em 92 oportunidades.Por conta da pandemia da Covid-19, o calendário da temporada 2020 sofreu diversas alterações e se estendeu até os três primeiros meses deste ano, com disputas da Libertadores, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Mundial de Clubes. Dentre todas as competições, foram 19 jogos disputados pelo Alviverde que correspondiam ao calendário da temporada anterior.

O duelo frente ao Athletico-PR nesta segunda-feira (06), às 19h (de Brasília), na Arena da Baixada, será a 90ª partida do Palmeiras em 2021. O confronto contra o Ceará, na Arena Barueri, pela 38ª e última rodada do Brasileirão, será o duelo de número 91.O feito também aconteceu em 1994, quando o time teve 97 compromissos. Curiosamente, em todos os anos que a marca foi atingida o Verdão se sagrou campeão em pelo menos duas competições. Em 94, faturou o Paulistão e o Brasileirão e, em 2000, levou a Copa dos Campeões e o Torneio Rio-São Paulo.

Além do número expressivo de partidas, o clube quebrou seu recorde de finais disputadas em um ano. Com três títulos conquistados, foram seis decisões: Libertadores 2020 e 2021; Paulistão, Copa do Brasil, Supercopa e Recopa.

Com a decisão da Recopa já garantida para 2022, o Palmeiras jogará 60 jogos no próximo ano, podendo chegar aos 81 caso chegue em todas as finais possíveis.