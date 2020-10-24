Pela Série B, Avaí joga contra o Guarani na Ressacada

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Jogando em seus domínios no próximo domingo (25), o Avaí terá a oportunidade de enfrentar uma equipe da parte baixa da tabela, o Guarani, pensando em novamente se aproximar do G4 da Série B.

O Leão da Ilha tem, nesse momento, 23 pontos conquistados e ocupa a nona colocação. Apesar das cinco posições de distância, a desvantagem em unidades conquistadas não é tão grande, estando ele a quatro pontos da quarta colocada Ponte Preta.

Para a equipe de Campinas, o embate como visitante marcado para às 18h15 tem como principal objetivo fazer a equipe passar mais uma rodada fora da zona de rebaixamento. Nesse momento, o Guarani está em 15° com 18 pontos, mesma quantidade de Náutico (16°) e Figueirense (17°), mas levando vantagem nos gols marcados e também no saldo.

Bidu, Lucas Abreu e Waguininho continuam como ausências por contusão no Bugre campineiro além do zagueiro Didi. Todavia, Júnior Todinho, Erick Daltro e Bruno Sávio estão reabilitados e viram alternativas para a montagem do 11 inicial do técnico Felipe Conceição.