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futebol

Pela Série B, Avaí joga contra o Guarani na Ressacada

Equipe do técnico Geninho tenta subir na classificação enquanto atenções do Bugre estão voltadas para o afastamento da zona de rebaixamento...
LanceNet

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Publicado em 

24 out 2020 às 15:22

Publicado em 24 de Outubro de 2020 às 15:22

Crédito: Divulgação
Jogando em seus domínios no próximo domingo (25), o Avaí terá a oportunidade de enfrentar uma equipe da parte baixa da tabela, o Guarani, pensando em novamente se aproximar do G4 da Série B.
O Leão da Ilha tem, nesse momento, 23 pontos conquistados e ocupa a nona colocação. Apesar das cinco posições de distância, a desvantagem em unidades conquistadas não é tão grande, estando ele a quatro pontos da quarta colocada Ponte Preta.
Para a equipe de Campinas, o embate como visitante marcado para às 18h15 tem como principal objetivo fazer a equipe passar mais uma rodada fora da zona de rebaixamento. Nesse momento, o Guarani está em 15° com 18 pontos, mesma quantidade de Náutico (16°) e Figueirense (17°), mas levando vantagem nos gols marcados e também no saldo.
Bidu, Lucas Abreu e Waguininho continuam como ausências por contusão no Bugre campineiro além do zagueiro Didi. Todavia, Júnior Todinho, Erick Daltro e Bruno Sávio estão reabilitados e viram alternativas para a montagem do 11 inicial do técnico Felipe Conceição.
Entre ausências e presenças, o elenco Azurra tem cinco nomes de cada lado. Enquanto Daniel Amorim, Eduardo Kunde, Iury, Jonathan e Leandrinho podem atuar, Getúlio, Rafael Pereira, Jean Martim e Romulo não estão relacionados por problemas físicos no caso dos três primeiros além da recuperação em curso por conta do coronavírus nos casos de Jean e Romulo.

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