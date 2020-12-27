Pela segunda vitória seguida, Vasco tenta comprovar que há vida sem Benítez

Crédito: Carlinhos deverá ser o substituto do Benítez de agora em diante (Rafael Ribeiro/Vasco

Aquele que já foi considerado o jogador mais importante do Vasco de 2020 faz parte do passado. Benítez não vai continuar na equipe e, lesionado, nem participa do jogo deste domingo, contra o Atlhetico-PR. Ele já havia ficado fora da última partida, contra o Santos. Nesta rodada, o desafio será comprovar que é possível fazer um time forte sem o meia argentino.- É um jogador muito talentoso, todo mundo gosta, que contribuía dentro e fora de campo. Nos deixa triste porque, quando estamos todos juntos, sempre somos mais fortes - declarou o técnico Ricardo Sá Pinto, ao próprio jogador, na frente do elenco todo e da comissão técnica, durante a semana.

A despedida de Benítez pode ter se dado após o substituto ter sido encontrado no próprio elenco. Na última partida, Carlinhos marcou um gol que pode ter sinalizado que será ele o herdeiro da função de agora em diante. Mas seja com ele ou com outro jogador, o Vasco precisa de novos bons resultados para seguir forte contra o Z4.

Para este domingo, o Cruz-Maltino terá Neto Borges, Gil e Talles Magno de volta, após suspensão. Por outro lado, Jadson, Henrique e o próprio Sá Pinto estão suspensos. Para a zaga, um postulante é Marcelo Alves.

- Sigo trabalhando da mesma forma, com dedicação, vontade de evoluir e crescer. É o que temos que fazer para continuar brigando pelo nosso espaço - afirmou o defensor.

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