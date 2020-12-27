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futebol

Pela segunda vitória seguida, Vasco tenta comprovar que há vida sem Benítez

Após quebrar jejum de vitórias, Cruz-Maltino encara o Athletico-PR novamente sem o meia argentino, que já foi o jogador mais importante do time, mas não defende mais o clube...

Publicado em 27 de Dezembro de 2020 às 08:30

LanceNet

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Publicado em 

27 dez 2020 às 08:30
Crédito: Carlinhos deverá ser o substituto do Benítez de agora em diante (Rafael Ribeiro/Vasco
Aquele que já foi considerado o jogador mais importante do Vasco de 2020 faz parte do passado. Benítez não vai continuar na equipe e, lesionado, nem participa do jogo deste domingo, contra o Atlhetico-PR. Ele já havia ficado fora da última partida, contra o Santos. Nesta rodada, o desafio será comprovar que é possível fazer um time forte sem o meia argentino.- É um jogador muito talentoso, todo mundo gosta, que contribuía dentro e fora de campo. Nos deixa triste porque, quando estamos todos juntos, sempre somos mais fortes - declarou o técnico Ricardo Sá Pinto, ao próprio jogador, na frente do elenco todo e da comissão técnica, durante a semana.
A despedida de Benítez pode ter se dado após o substituto ter sido encontrado no próprio elenco. Na última partida, Carlinhos marcou um gol que pode ter sinalizado que será ele o herdeiro da função de agora em diante. Mas seja com ele ou com outro jogador, o Vasco precisa de novos bons resultados para seguir forte contra o Z4.
Para este domingo, o Cruz-Maltino terá Neto Borges, Gil e Talles Magno de volta, após suspensão. Por outro lado, Jadson, Henrique e o próprio Sá Pinto estão suspensos. Para a zaga, um postulante é Marcelo Alves.
- Sigo trabalhando da mesma forma, com dedicação, vontade de evoluir e crescer. É o que temos que fazer para continuar brigando pelo nosso espaço - afirmou o defensor.
-> Confira a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro
No meio-campo, no ataque, na defesa e até na área técnica. Benítez era importante e influente. Mas o Vasco terá que se virar com substitutos que deem conta do recado sem o, agora, ex-atleta do Cruz-Maltino.

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