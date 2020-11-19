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Pela segunda rodada seguida, Vasco busca levar à briga contra a degola um rival mais 'tranquilo' na tabela

Diante do Sport, o Cruz-Maltino reduziu a distância e obrigou o time pernambucano a olhar para o Z4 do Campeonato Brasileiro. Agora, os cearenses poderão ser ultrapassados...
LanceNet

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Publicado em 

19 nov 2020 às 08:30

Publicado em 19 de Novembro de 2020 às 08:30

Crédito: Vasco busca segunda vitória consecutiva após três meses (Ana Leal/Ofotografico
Depois do Sport, o Fortaleza. Muito além de serem dois adversários nordestinos, o Vasco tem uma razão a mais para justificar a necessidade da vitória nesta quinta-feira: aproximar adversários. Contra o time pernambucano, a distância que poderia ter chegado a dez pontos em caso de vitória do mandante, caiu para três com o triunfo vascaíno. O cenário é semelhante para esta quinta-feira.A equipe agora comandada por Marcelo Chamusca fazia campanha sólida, mas está cambaleante e já se aproxima da zona do rebaixamento em que o Cruz-Maltino estava até a rodada passada. Chance de ouro para os comandados de Ricardo Sá Pinto ultrapassarem os rivais da vez e colocá-los sob a pressão da degola.
- É um jogo muito importante, muito difícil. O Fortaleza vem de bons resultados, de boa campanha. Mas estamos na nossa casa, precisamos mostrar nossa força. Precisamos muito desse resultado, voltamos a vencer e eu espero que tenha sido a primeira de uma sequência boa de jogos nossos. Temos que aproveitar que estaremos na nossa casa, usando a nossa força, para mais uma vitória. É o que precisamos no campeonato - entende o zagueiro Marcelo Alves.
-> Confira a tabela do Campeonato Brasileiro
Após dois meses, o Vasco voltou a conquistar três pontos numa partida pelo Campeonato Brasileiro. A parte de cima passou a dar lugar a ambições muito mais modestas. Trocar de lugar com times mais tranquilos, neste momento, na competição, é um passo a mais rumo às metas desejadas.

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