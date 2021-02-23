Pela primeira vez no Brasileirão 2020, Botafogo não sofre gol após abrir o placar

Na noite desta segunda-feira, 22, o Botafogo derrotou o São Paulo por 1 a 0, no estádio Nilton Santos, em partida válida pela 37ª rodada do Brasileirão. O resultado não altera a realidade do time, que já está rebaixado em último lugar para série B. No entanto, com a vitória diante do Tricolor Paulista, o clube de General Severiano realizou um feito inédito neste Brasileirão: não permitiu um gol do adversário após abrir o placar.+ Diretor de futebol do Botafogo comemora escolha de ChamuscaAté aqui, o Botafogo venceu apenas cinco partidas no Brasileirão de 2020: contra o Atlético-MG, contra o Palmeiras, contra o Sport, contra o Coritiba e, agora, contra o São Paulo. Nas quatro vitórias anteriores, o Glorioso venceu por 2 a 1, ou seja, ganhou, mas não evitou que o adversário também balançasse as redes, eventualmente.O time também sofreu algumas viradas. Na partida contra o Bragantino, válida pela 23ª rodada, o Glorioso chegou a abrir o placar do jogo, mas, no minuto seguinte, sofreu o empate - posteriormente, a derrota veio. O mesmo aconteceu contra o Internacional, na 25ª rodada. O Botafogo abriu o placar aos 28 minutos, mas sofreu o empate oito minutos depois. Mais recentemente, essa realidade se repetiu na derrota para o Atlético-GO, na 31ª rodada.Os constantes empates no primeiro turno também chamaram atenção. Na quinta rodada, contra o Flamengo, e na nona rodada, contra o Athletico-PR, por exemplo, o Botafogo esteve à frente do placar, mas sofreu o empate nos minutos finais. Na 12ªrodada, contra o Atlético-GO, o time também sofreu o empate, mas este veio no começo do segundo tempo.OLHAR PARA O FUTURO