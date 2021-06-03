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Pela primeira vez desde 2015, Palmeiras jogará antes das oitavas de final na Copa do Brasil

Verdão entrará em campo pela terceira fase do torneio devido a uma mudança no formato da competição...
LanceNet

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Publicado em 

03 jun 2021 às 07:30

Publicado em 03 de Junho de 2021 às 07:30

Crédito: Twitter/Copa do Brasil
O Palmeiras estreia, nesta quinta-feira (03), na Copa do Brasil. Defendendo o título da competição, o Verdão entrará em campo pela terceira fase, algo que não acontece desde 2015, quando o clube conquistou o título nacional pela terceira vez na sua história.Há seis anos, na campanha do Tri, o Alviverde estreou na primeira fase do torneio, goleando, por 4 a 1, o Vitória da Conquista. Na sequência, disputou dois jogos contra o Sampaio Corrêa, se classificando com um placar agregado de 6 a 2, e contra o Asa, embate mais difícil, mas que acabou com a vitória palestrina após Gabriel Jesus anotar o seu primeiro gol como profissional.Desde então, o Maior Campeão Nacional nunca mais disputou uma partida antes das oitavas na Copa do Brasil. Isto ocorreu devido ao regulamento, que previa a entrada dos times classificados para a Libertadores apenas nesta fase da competição.
Em 2021, porém, o torneio sofreu uma alteração importante. Apesar de muitas críticas ao calendário, a CBF optou por retirar uma fase do torneio e, com isso, os clubes que, anteriormente, jogariam apenas nas oitavas estreiam, nesta temporada, na terceira fase, disputando dois jogos a mais que em outros anos.
Com isso, o Palmeiras enfrenta, nesta quinta-feira (03), o CRB, às 21h30 (horário de Brasília), no estádio Rei Pelé, pela Copa do Brasil.

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