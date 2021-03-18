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Pela primeira fase da Copa do Brasil, Vasco prega atenção para ter mais tranquilidade que na estreia de 2020

No ano passado, diante do Altos (PI), o Cruz-Maltino precisou de um gol nos acréscimos do segundo tempo para garantir a classificação para a segunda fase do mata-mata nacional...

Publicado em 18 de Março de 2021 às 07:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 mar 2021 às 07:30
Crédito: Reprodução
O bom início de temporada da Caldense acende a luz amarela no Vasco para o duelo desta quinta-feira, pela Copa do Brasil. E é bom mesmo o time ficar atento. No ano passado, também na primeira fase da competição, o sufoco foi grande para avançar. A torcida cruz-maltina quer mais tranquilidade.Naquele 12 de fevereiro do ano passado, o adversário foi o Altos (PI). O Cruz-Maltino até começou bem, pressionou, mas Marrony, hoje no Atlético-MG, fez um gol contra aos 20 minutos. O regulamento era o mesmo deste ano: o time de São Januário precisava de um empate para avançar.
Mas o tempo foi passando e o gol de empate não saía. A equipe então comandada por Abel Braga martelou, martelou e, nos acréscimos do segundo tempo, Talles fez a jogada e Cano empatou. Era o quarto gol do centroavante argentino com a camisa do Vasco.
-> Confira a tabela da Copa do Brasil
O herói daquela partida foi relacionado pela primeira vez nesta temporada, após lesão. Poderá até ser titular. Assim sendo, será o foco das atenções de todos. Certamente, porém, a torcida não gostaria de esperar até tão tarde para comemorar a classificação.

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