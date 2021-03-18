Pela primeira fase da Copa do Brasil, Vasco prega atenção para ter mais tranquilidade que na estreia de 2020

O bom início de temporada da Caldense acende a luz amarela no Vasco para o duelo desta quinta-feira, pela Copa do Brasil. E é bom mesmo o time ficar atento. No ano passado, também na primeira fase da competição, o sufoco foi grande para avançar. A torcida cruz-maltina quer mais tranquilidade.Naquele 12 de fevereiro do ano passado, o adversário foi o Altos (PI). O Cruz-Maltino até começou bem, pressionou, mas Marrony, hoje no Atlético-MG, fez um gol contra aos 20 minutos. O regulamento era o mesmo deste ano: o time de São Januário precisava de um empate para avançar.