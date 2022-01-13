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Pela mudança: conselheiros do Botafogo votam pela aprovação da compra da SAF

Conselho Deliberativo do Botafogo vai aprovar pelo prosseguimento das negociações com John Textor, que já assinou contrato vinculante para comprar com o Alvinegro...
LanceNet

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Publicado em 

13 jan 2022 às 07:00

Publicado em 13 de Janeiro de 2022 às 07:00

Chegou a hora? Um dos dias mais importantes para decidir o futuro do Botafogo chegou. Nesta quinta-feira, os conselheiros do Alvinegro vão votar pela aprovação da continuidade do processo da compra da SAF, adquirida por John Textor. O empresário, vale lembrar, já assinou a oferta vinculante para comprar 90% do futebol do Glorioso.+ Investimento no futebol, salários e contas: Botafogo traça planos para os R$ 50 milhões de John Textor
Um dos processos restantes para que o americano entre no circuito é justamente a aprovação do Conselho Deliberativo, como o Estatuto do clube prevê. Se aprovado, os sócios proprietários e beneméritos farão uma nova votação na próxima sexta-feira também para votar pela continuidade das negociações com John Textor.
Por conta do aumento de casos de Covid-19, a votação será realizada em formato hibrido, com a sede de General Severiano aberta mas com a possibilidade de conselheiros também votarem de forma virtual. A reunião vai começar às 19h.
Há uma cláusula de confidencialidade da reunião. Consequentemente, o encontro não poderá ser transmitida e não terá acesso ao vivo da imprensa. A apuração dos votos acontecerá logo depois do fim da votação.
Com 240 conselheiros, o veredito será formado por maioria simples. Ou seja, o Botafogo precisa de 121 votos positivos para ter a aprovação de ter a continuidade das negociações com John Textor.
Crédito: ConselhodoBotafogo(Foto:VítorSilva/Botafogo

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