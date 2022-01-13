Pela mudança: conselheiros do Botafogo votam pela aprovação da compra da SAF

Chegou a hora? Um dos dias mais importantes para decidir o futuro do Botafogo chegou. Nesta quinta-feira, os conselheiros do Alvinegro vão votar pela aprovação da continuidade do processo da compra da SAF, adquirida por John Textor. O empresário, vale lembrar, já assinou a oferta vinculante para comprar 90% do futebol do Glorioso.+ Investimento no futebol, salários e contas: Botafogo traça planos para os R$ 50 milhões de John Textor

Um dos processos restantes para que o americano entre no circuito é justamente a aprovação do Conselho Deliberativo, como o Estatuto do clube prevê. Se aprovado, os sócios proprietários e beneméritos farão uma nova votação na próxima sexta-feira também para votar pela continuidade das negociações com John Textor.

Por conta do aumento de casos de Covid-19, a votação será realizada em formato hibrido, com a sede de General Severiano aberta mas com a possibilidade de conselheiros também votarem de forma virtual. A reunião vai começar às 19h.

Há uma cláusula de confidencialidade da reunião. Consequentemente, o encontro não poderá ser transmitida e não terá acesso ao vivo da imprensa. A apuração dos votos acontecerá logo depois do fim da votação.

Com 240 conselheiros, o veredito será formado por maioria simples. Ou seja, o Botafogo precisa de 121 votos positivos para ter a aprovação de ter a continuidade das negociações com John Textor.