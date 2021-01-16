Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Pela Copa Super 8, Flamengo supera o Franca e avança para as semifinais

Adversário do Rubro-Negro, que venceu o confronto entre os dois últimos campeões da competição, será o Bauru...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 jan 2021 às 19:18

Publicado em 16 de Janeiro de 2021 às 19:18

Crédito: João Pires/LNB
Em jogo válido pela Copa Super 8 e entre os dois últimos campeões da competição, o Flamengo venceu o Sesi Franca por 90 a 79, na tarde deste sábado, no ginásio Antônio Prado Jr., em São Paulo. O cestinha rubro-negro na partida foi Chuzito González com 19 pontos. Olivinha também brilhou com mais um duplo-duplo na temporada. Do lado do Sesi Franca, os destaques foram os alas Danilo Fuzaro, 18 pontos, e André Goes, 16. Com o triunfo, o Fla avançou para as semifinais e, agora, vai encarar o Bauru, nesta terça, às 17h.
O JOGO
O primeiro quarto começou bastante disputado, com Rafael Mineiro acertando logo uma bola de três para o Rubro-Negro. Na sequência, Hettsheimeir também arremessou de três e converteu para o time da Gávea. Num duelo bem equilibrado, a equipe de Franca aproveitava os erros do time rubro-negro para pontuar e passar à frente no placar. Nos segundos finais, Chuzito converteu sua segunda bola de três. O time paulista terminou o período na frente, vencendo por 27 a 19.
O Flamengo voltou para o segundo quarto com mais volume de jogo e, através das mãos de Marquinhos, acertou uma bola de três logo no início. Consistente, o FlaBasquete conseguiu virar o marcador nos cinco minutos iniciais do período, mas Franca reagiu e empatou o duelo, terminando o quarto em 46 a 46.
Na volta do intervalo, o jogo continuou bastante equilibrado, com as duas equipes trocando pontos. O Flamengo tentava rodar a bola no ataque para encontrar espaços para arremessar, mas desperdiçava algumas tentativas. Com isso, Franca aproveitava os rebotes para contra-atacar. Nos últimos segundos, Leo Demetrio e Balbi acertaram duas bolas de três e recolocaram o Mengão em vantagem: 69 a 65.
No último quarto, o FlaBasquete manteve a intensidade e continuou convertendo os pontos no ataque. Marquinhos, que estava muito bem no jogo, convertia os arremessos de três para o Fla. Num quarto muito superior que o adversário, o Flamengo soube controlar o jogo e conquistou a vitória, com tranquilidade, por 90 a 79.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Rio Branco empata com Operário-MS, mas segue líder na Copa Verde
Imagem de destaque
Lula sanciona lei que prevê uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres
Imagem de destaque
Alcolumbre marca sessão que pode derrubar veto de Lula a redução de penas do 8/1

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados