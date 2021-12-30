Peixe tenta Nathan, mas enfrenta forte concorrência de brasileiros

Em busca de reforços para temporada 2022, o Santos consultou a situação do meia Nathan, do Atlético-MG. A ideia do Peixe seria ter o empréstimo do atleta até dezembro do próximo ano com divisão dos salários, que giram em torno de R$ 400 mil.Recentemente, o clube mineiro recebeu sondagens de várias equipes, entre elas estão Fortaleza, América-MG e Fluminense, que vão disputar a Taça Libertadores da América. O Internacional de Porto Alegre também tem interesse no meia.Na negociação, o Peixe argumenta que Nathan viria para o Santos e conseguiria no clube se valorizar, já que seria titular e o armador principal da equipe. O Atlético-MG busca recuperar o investimento feito pela sua contratação, no ano passado, por € 3 milhões de euros (R$ 17,9 milhões na época).O jogador atuou em 118 jogos pelo Atlético-MG e marcou 14 gols . Sem Cuca, que se desligou do clube recentemente, a diretoria do Galo aguarda o novo treinador para tomar uma decisão sobre o futuro de Nathan.