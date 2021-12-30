Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Peixe tenta Nathan, mas enfrenta forte concorrência de brasileiros

Meia é alvo de três equipes brasileiras que disputarão a Libertadores e também do Inter...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 dez 2021 às 21:01

Publicado em 29 de Dezembro de 2021 às 21:01

Em busca de reforços para temporada 2022, o Santos consultou a situação do meia Nathan, do Atlético-MG. A ideia do Peixe seria ter o empréstimo do atleta até dezembro do próximo ano com divisão dos salários, que giram em torno de R$ 400 mil.Recentemente, o clube mineiro recebeu sondagens de várias equipes, entre elas estão Fortaleza, América-MG e Fluminense, que vão disputar a Taça Libertadores da América. O Internacional de Porto Alegre também tem interesse no meia.Na negociação, o Peixe argumenta que Nathan viria para o Santos e conseguiria no clube se valorizar, já que seria titular e o armador principal da equipe. O Atlético-MG busca recuperar o investimento feito pela sua contratação, no ano passado, por € 3 milhões de euros (R$ 17,9 milhões na época).O jogador atuou em 118 jogos pelo Atlético-MG e marcou 14 gols . Sem Cuca, que se desligou do clube recentemente, a diretoria do Galo aguarda o novo treinador para tomar uma decisão sobre o futuro de Nathan.
Crédito: NathanchegarianaVilaBelmirocomstatusdetitular(Foto:PedroSouza/Atlético-MG

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel
Imagem de destaque
Colisão entre dois carros deixa três feridos em trecho de Ibiraçu
Imagem de destaque
O que é lipedema? Entenda sintomas e a condição da atriz Barbara Reis

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados