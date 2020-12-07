Peglow exalta o poder de reação do Inter

Na noite deste domingo, o Internacional arrancou um empate contra o Atlético-MG, no Mineirão. Após sair na frente, o Colorado levou a virada, mas conseguiu a igualdade através de Peglow.Após o duelo, o meio-campista, que foi o ‘salvador’ do Inter, exaltou o poder de reação da equipe.
‘A gente veio com a intenção de sair com a vitória. O Atlético é uma grande equipe. Nosso poder de reação foi muito forte. Mostrou a força do grupo, a força do banco. Então estamos de parabéns’, afirmou ao Premiere.
Agora, com 38 pontos conquistados, o Internacional é o 6º colocado. Na próxima rodada, o time gaúcho recebe o Botafogo, no Beira-Rio.