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Pegador de pênalti, Fernando Miguel está entre os goleiros com mais defesas no Brasileiro

Goleiro do Vasco foi decisivo no empate com o Red Bull Bragantino...

Publicado em 29 de Setembro de 2020 às 08:25

LanceNet

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Publicado em 

29 set 2020 às 08:25
Crédito: Fernando Miguel defende a cobrança de Alerrandro (Rafael Ribeiro/Vasco
Fernando Miguel chegou ao Vasco em 2018 para ser a sombra de Martin Silva, titular e ídolo da torcida. Ganhou a posição na reta final do Brasileiro daquele ano e desde então se manteve no posto, apesar de alguns altos e baixos. Em 2020, o goleiro vive talvez um de seus melhores momentos no clube e até na carreira. A atuação diante do Red Bull Bragantino, nesse domingo, é um bom exemplo disso.
Fernando Miguel defendeu um pênalti no 1º tempo, cobrado por Alerrandro, e ainda parou novamente o centroavante na etapa final, em um contra-ataque onde o jogador saiu cara a cara com o arqueiro. As duas defesas ajudaram o Cruzmaltino a conquistar mais um ponto no Brasileirão - terminou 1 a 1.
O camisa 1 vascaíno, que já havia defendido dois pênaltis esse ano contra o Goiás, pela Copa do Brasil, atualmente aparece entre os goleiros que mais realizaram defesas em finalizações de dentro da área no Campeonato Brasileiro. Segundo dados do Sofascore, Fernando é o 4º nesse quesito, com 21 intervenções. Confira o ranking:
GOLEIROS COM MAIS DEFESAS EM FINALIZAÇÕES DE DENTRO DA ÁREA- Dados do Sofascore
1º - Fernando Prass - Ceará - 272º - Cássio - Corinthians - 24Wilson - Coritiba - 244º - Fernando Miguel - Vasco - 21Tiago Volpi - São Paulo - 21Felipe Alves - Fortaleza - 21

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