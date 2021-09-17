Pedro supera Adriano no ranking dos maiores artilheiros do Flamengo neste século

O Flamengo tem um novo vice-artilheiro na temporada: Pedro. O centroavante saiu do banco de reservas aos 15 minutos do segundo tempo, substituindo Gabigol, para marcar os dois gols da vitória rubro-negra sobre o Grêmio, nesta quarta-feira. O triunfo por 2 a 0 sacramentou a classificação do time para as semifinais da Copa do Brasil, onde enfrentará o Athletico Paranaense.
Mesmo sendo reserva em grande parte dos jogos, o camisa 21 chegou à marca de 14 bolas na rede na temporada, ultrapassando Bruno Henrique, que fez 13, e ficando atrás apenas de Gabriel Barbosa, autor de 27 tentos.
Desde que chegou à Gávea, no ano passado, Pedro já marcou 37 vezes em 87 partidas, se tornando agora o 13º maior goleador do Flamengo neste século. Com os dois gols marcados sobre o Tricolor Gaúcho, o atacante superou ninguém menos do que Adriano, ídolo da torcida. O Imperador estufou as redes 36 vezes neste período - 45 no total, somando os nove anotados em 2000, seu ano de estreia com a camisa rubro-negra.
MAIORES ARTILHEIROS DO FLAMENGO NESTE SÉCULO
1º - Gabigol - 97 gols2º - Renato Abreu - 73 gols3º - Bruno Henrique - 69 gols4º - Obina - 47 golsVagner Love - 47 golsLéo Moura - 47 gols7º - Hernane - 45 gols8º - Edílson - 44 gols9º - Guerrero - 43 gols10º - Diego - 42 gols11º - Arrascaeta - 39 golsEverton - 39 gols13º - Pedro - 37 gols14º - Adriano - 36 gols15º - Ibson - 35 gols