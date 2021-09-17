Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Pedro supera Adriano no ranking dos maiores artilheiros do Flamengo neste século

Atacante está perto de entrar no top 10 rubro-negro...

Publicado em 17 de Setembro de 2021 às 12:14

Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo
O Flamengo tem um novo vice-artilheiro na temporada: Pedro. O centroavante saiu do banco de reservas aos 15 minutos do segundo tempo, substituindo Gabigol, para marcar os dois gols da vitória rubro-negra sobre o Grêmio, nesta quarta-feira. O triunfo por 2 a 0 sacramentou a classificação do time para as semifinais da Copa do Brasil, onde enfrentará o Athletico Paranaense.
Mesmo sendo reserva em grande parte dos jogos, o camisa 21 chegou à marca de 14 bolas na rede na temporada, ultrapassando Bruno Henrique, que fez 13, e ficando atrás apenas de Gabriel Barbosa, autor de 27 tentos.
Desde que chegou à Gávea, no ano passado, Pedro já marcou 37 vezes em 87 partidas, se tornando agora o 13º maior goleador do Flamengo neste século. Com os dois gols marcados sobre o Tricolor Gaúcho, o atacante superou ninguém menos do que Adriano, ídolo da torcida. O Imperador estufou as redes 36 vezes neste período - 45 no total, somando os nove anotados em 2000, seu ano de estreia com a camisa rubro-negra.
MAIORES ARTILHEIROS DO FLAMENGO NESTE SÉCULO
1º - Gabigol - 97 gols2º - Renato Abreu - 73 gols3º - Bruno Henrique - 69 gols4º - Obina - 47 golsVagner Love - 47 golsLéo Moura - 47 gols7º - Hernane - 45 gols8º - Edílson - 44 gols9º - Guerrero - 43 gols10º - Diego - 42 gols11º - Arrascaeta - 39 golsEverton - 39 gols13º - Pedro - 37 gols14º - Adriano - 36 gols15º - Ibson - 35 gols

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados