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futebol

Pedro sente dores no adutor da coxa e será reavaliado pelo Flamengo

Atacante começou de titular, mas precisou ser substituído aos 10 minutos do primeiro tempo no clássico contra o Botafogo, pelo Carioca...

Publicado em 24 de Março de 2021 às 22:48

LanceNet

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Publicado em 

24 mar 2021 às 22:48
Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo
O Flamengo pode ter uma nova dor de cabeça no início da temporada 2021. Nesta quarta-feira, no Nilton Santos, Pedro sentiu dores no adutor da coxa esquerda e precisou ser substituído aos 10 minutos do primeiro tempo do clássico contra o Botafogo, pelo Campeonato Carioca.Pedro foi substituído por Rodrigo Muniz, que posteriormente marcou o primeiro gol da partida. Por meio da assessoria de imprensa, o Flamengo comunicou que o atacante será reavaliado nesta quinta-feira no CT Ninho do Urubu para saber a gravidade da lesão.

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