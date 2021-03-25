Pedro sente dores no adutor da coxa e será reavaliado pelo Flamengo

O Flamengo pode ter uma nova dor de cabeça no início da temporada 2021. Nesta quarta-feira, no Nilton Santos, Pedro sentiu dores no adutor da coxa esquerda e precisou ser substituído aos 10 minutos do primeiro tempo do clássico contra o Botafogo, pelo Campeonato Carioca.Pedro foi substituído por Rodrigo Muniz, que posteriormente marcou o primeiro gol da partida. Por meio da assessoria de imprensa, o Flamengo comunicou que o atacante será reavaliado nesta quinta-feira no CT Ninho do Urubu para saber a gravidade da lesão.