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futebol

Pedro se reapresenta sem lesão e faz trabalho com elenco do Flamengo no Ninho

Elenco se reapresentou após vitória sobre o juventude e atacante mostrou melhora nas dores após sofrer pancada no joelho direito, no Maracanã, na quarta-feira...
LanceNet

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Publicado em 

14 out 2021 às 15:47

Publicado em 14 de Outubro de 2021 às 15:47

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
Autor de três gols nas últimas três partidas do Flamengo, Pedro deixou o jogo com o Juventude, na quarta-feira, com dores no joelho direito, mas, na reapresentação do elenco no Ninho do Urubu, o atacante mostrou-se melhor das dores. Assim, realizou trabalho regenerativo e tratamento no local, no CT.O Flamengo, agora, inicia a preparação para a partida de domingo, contra o Cuiabá, novamente no Maracanã. O confronto, pela 27ª rodada do Brasileirão, pode marcar o retorno de Isla, Everton Ribeiro e Gabigol das Eliminatórias Sul-Americanas, além de outros atletas que estão entregues ao DM do Flamengo.
Na ausência de Gabi, Pedro deu conta do recado e marcou no empate em 1 a 1 com o Red Bull Bragantino e nas vitórias sobre Fortaleza, 3 a 0, e Juventude, 3 a 1. O camisa 21 foi um dos reservas que correspondeu bem e ajudou a equipe.

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