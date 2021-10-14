Pedro se reapresenta sem lesão e faz trabalho com elenco do Flamengo no Ninho

Autor de três gols nas últimas três partidas do Flamengo, Pedro deixou o jogo com o Juventude, na quarta-feira, com dores no joelho direito, mas, na reapresentação do elenco no Ninho do Urubu, o atacante mostrou-se melhor das dores. Assim, realizou trabalho regenerativo e tratamento no local, no CT.O Flamengo, agora, inicia a preparação para a partida de domingo, contra o Cuiabá, novamente no Maracanã. O confronto, pela 27ª rodada do Brasileirão, pode marcar o retorno de Isla, Everton Ribeiro e Gabigol das Eliminatórias Sul-Americanas, além de outros atletas que estão entregues ao DM do Flamengo.