Pedro se isola na artilharia do Flamengo em 2020

Crédito: Marcelo Cortes / Flamengo

O caminho do gol parece ser algo natural para os atacantes que vestem a camisa do Flamengo. Após Gabriel Barbosa e Bruno Henrique brilharem em 2019, agora tem sido a vez de Pedro se destacar no Rubro-Negro. Com a ausência de Gabigol, que vem se recuperando de uma lesão no tornozelo, o centroavante vem mantendo a ótima média de bolas na rede entre os artilheiros rubro-negros.

Contra o Internacional, nesse domingo, no empate em 2 a 2, no Beira-Rio, Pedro anotou o seu 17º tento na temporada e se isolou como o principal goleador da equipe da Gávea em 2020. O jogador superou exatamente o camisa 9, que já deixou sua marca 16 vezes no ano. Bruno Henrique, com 14, vem logo em seguida.

Apesar de já ter disputado 33 jogos pelo Flamengo, Pedro é o jogador do trio que tem menos minutos em campo. São apenas 1615, contra 2266 de Bruno e 2128 de Gabigol, segundo dados do site OGol. Isso porque o camisa 21 foi reserva em suas primeiras atuações no novo clube, o que torna ainda mais impressionante a sua média.

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