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Capixaba

Pedro Rocha chega a BH e será apresentado nesta sexta no Cruzeiro

O atacante capixaba foi contratado por empréstimos até o fim de 2019 junto ao Spartak, da Rússia

Publicado em 04 de Abril de 2019 às 21:07

Publicado em 

04 abr 2019 às 21:07
O atacante Pedro Rocha, agora do Cruzeiro Crédito: Vinnicius Silva/Cruzeiro
O atacante capixaba Pedro Rocha, sexto reforço do Cruzeiro para a temporada 2019, chegou a Belo Horizonte nesta quinta-feira (04) para realizar exames e assinar contrato com a Raposa até o fim desta temporada.
O jogador foi recepcionado por cerca de 100 torcedores no aeroporto de Confins, região metropolitana de Belo Horizonte. Pedro comentou a recepção e como será sua passagem na Toca da Raposa.
> Capixaba Pedro Rocha, do Spartak Moscou, é anunciado pelo Cruzeiro
-Estou muito feliz e motivado. Só queria chegar logo para poder trabalhar e fazer o meu melhor com a camisa do Cruzeiro. Na Europa foi um período de experiência importante para mim, sou novo ainda, estou muito feliz e motivado com essa oportunidade de voltar ao Brasil. O Cruzeiro está me dando essa oportunidade, quero fazer o meu melhor. Eu esperava uma recepção assim porque a torcida do Cruzeiro é muito grande. Estou muito feliz por fazer parte da nação Cruzeiro. Tamo junto-disse Pedro Rocha, que será apresentado nesta sexta-feira.
O empréstimo de Pedro Rocha feito pelo pelo Spartak Moscou-RUS custará ao Cruzeiro 750 mil euros (cerca de R$3,2 milhões, mais os salários. O patrocinador máster do clube vai ajudar financeiramente na operação. Caso queira comprar o atleta em definitivo, a Raposa terá de desembolsar 45 milhões de reais ao time russo.
O Cruzeiro só poderá inscrever Pedro Rocha na Copa Libertadores a partir das oitavas de final. O atacante vai herdar a vaga de Renato Kayzer, que foi emprestado à Ponte Preta.
 

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