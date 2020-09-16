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Pedro Raul sente incômodo na coxa e vira dúvida para jogo contra o Vasco

Atacante do Botafogo se reapresentou com dores e não tem presença garantida para clássico diante o Cruz-Maltino, válido pela quarta fase da Copa do Brasil...

Publicado em 16 de Setembro de 2020 às 16:38

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 set 2020 às 16:38
Crédito: Vitor Silva/Botafogo
O Botafogo pode ter um desfalque para a partida decisiva contra o Vasco, pela quarta fase da Copa do Brasil. O atacante Pedro Raul se reapresentou se queixando de dores na coxa direita e virou dúvida para o confronto da próxima quinta-feira, às 19h, no Estádio Nilton Santos. A notícia foi dada primeiramente pelo portal "Fogo na Rede" e confirmada pelo LANCE!.
Pedro Raul não participou do treinamento do Botafogo na última terça-feira e preocupa o departamento médico do clube. Ele será reavaliado horas antes do duelo contra o Vasco para saber se terá condições de, pelo menos, ser relacionado e ficar no banco de reservas.
Diante do próprio Cruz-Maltino, no último domingo, pelo Campeonato Brasileiro, Pedro Raul entrou no segundo tempo e atuou em pouco mais de 30 minutos. O atacante tem 16 partidas e seis gols marcados na atual temporada.

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