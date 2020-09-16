Pedro Raul sente incômodo na coxa e vira dúvida para jogo contra o Vasco

Crédito: Vitor Silva/Botafogo

O Botafogo pode ter um desfalque para a partida decisiva contra o Vasco, pela quarta fase da Copa do Brasil. O atacante Pedro Raul se reapresentou se queixando de dores na coxa direita e virou dúvida para o confronto da próxima quinta-feira, às 19h, no Estádio Nilton Santos. A notícia foi dada primeiramente pelo portal "Fogo na Rede" e confirmada pelo LANCE!.

Pedro Raul não participou do treinamento do Botafogo na última terça-feira e preocupa o departamento médico do clube. Ele será reavaliado horas antes do duelo contra o Vasco para saber se terá condições de, pelo menos, ser relacionado e ficar no banco de reservas.