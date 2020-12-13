Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Pedro Raul, do Botafogo, critica arbitragem após gol do Inter: 'Nítido que foi para o Cavalieri bater a falta'
futebol

Pedro Raul, do Botafogo, critica arbitragem após gol do Inter: 'Nítido que foi para o Cavalieri bater a falta'

Atacante afirma que Kevin não teve a intenção de rolar a bola no lance que gerou o gol de Yuri Alberto e valorizou evolução do Alvinegro dentro de campo...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 dez 2020 às 21:14

Publicado em 12 de Dezembro de 2020 às 21:14

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
A derrota do Botafogo para o Internacional, neste sábado, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, foi cercada de polêmicas. O segundo gol do Colorado surgiu em uma jogada incomum: após falta marcada, Kevin rolou para o lado, o árbitro não parou o lance e Yuri Alberto, sozinho, marcou.
Os jogadores do Alvinegro, contudo, saíram na bronca. Após o jogo, Pedro Raul, autor do gol do Botafogo no duelo, afirmou que o lateral-direito não teve a intenção de cobrar a falta e, consequentemente, a bola não estava em jogo.
- Não vi se foi com o pé ou com a mão, não sei. Foi nítido que foi para o Cavalieri bater a falta. Se ele (Kevin) bate para frente e a gente sai jogando, ele (árbitro) para porque os caras estavam desorganizados, não dá para entender. Aí teve o lance da mão do Rodinei que ele nem veio conferir. Mas não cabe falar da arbitragem, temos que olhar para os nossos erros, corrigir. A gente fez um bom jogo mas nossos erros estão nos atrapalhando, a gente precisa corrigir o quanto antes. Ainda depende só da gente, fizemos muita coisa boa, mas tem muita coisa boba que está nos custando pontos - afirmou.
Erros à parte, o atacante valorizou a evolução do Alvinegro, que fez a primeira partida com Eduardo Barroca à beira do gramado. O treinador se recuperou do novo coronavírus.
- A gente fez uma boa partida, mas são erros cruciais que nos tiram os três pontos. O grupo está fechado, confiante. É um momento difícil, não cabe ficar vindo falar, falar, falar. No próximo jogo é buscar os três pontos. Ver o que fizemos de bom e melhorar - analisou.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
5 filmes imperdíveis para assistir no Globoplay 
Imagem de destaque
Petiscos podem fazer mal? Saiba como oferecer sem prejudicar a saúde dos pets
Imagem de destaque
Pan-Americano de Parapente deve movimentar R$ 700 mil em Castelo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados