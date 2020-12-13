Pedro Raul, do Botafogo, critica arbitragem após gol do Inter: 'Nítido que foi para o Cavalieri bater a falta'

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

A derrota do Botafogo para o Internacional, neste sábado, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, foi cercada de polêmicas. O segundo gol do Colorado surgiu em uma jogada incomum: após falta marcada, Kevin rolou para o lado, o árbitro não parou o lance e Yuri Alberto, sozinho, marcou.

Os jogadores do Alvinegro, contudo, saíram na bronca. Após o jogo, Pedro Raul, autor do gol do Botafogo no duelo, afirmou que o lateral-direito não teve a intenção de cobrar a falta e, consequentemente, a bola não estava em jogo.

- Não vi se foi com o pé ou com a mão, não sei. Foi nítido que foi para o Cavalieri bater a falta. Se ele (Kevin) bate para frente e a gente sai jogando, ele (árbitro) para porque os caras estavam desorganizados, não dá para entender. Aí teve o lance da mão do Rodinei que ele nem veio conferir. Mas não cabe falar da arbitragem, temos que olhar para os nossos erros, corrigir. A gente fez um bom jogo mas nossos erros estão nos atrapalhando, a gente precisa corrigir o quanto antes. Ainda depende só da gente, fizemos muita coisa boa, mas tem muita coisa boba que está nos custando pontos - afirmou.

Erros à parte, o atacante valorizou a evolução do Alvinegro, que fez a primeira partida com Eduardo Barroca à beira do gramado. O treinador se recuperou do novo coronavírus.