Pedro Raul dedica o gol marcado a Kevin e destaca união do grupo no Botafogo: 'Contra tudo e contra todos'

Crédito: Pedro Raul celebra gol no Couto Pereira (Vitor Silva/Botafogo

Autor dos dois gols, Pedro Raul foi decisivo na vitória de virada do Botafogo por 2 a 1 sobre o Coritiba, neste sábado. Além de tirar o clube da lanterna, o triunfo no Couto Pereira põe fim a uma sequência de 12 jogos sem vencer e alimenta a esperança na luta pela permanência na Série A. Após a partida, o atacante concedeu entrevista ao canal Premiere e destacou a união do elenco alvinegro.

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- Esse grupo merece. A gente está trabalhando muito e está muito fechado. Essa vitória mostra o que é o nosso grupo: fechado contra tudo e contra todos. Só a gente pode tirar o Botafogo dessa situação. Batemos na trave em algumas rodadas e dava para sentir na concentração do vestiário que podia ser hoje. Saímos perdendo e conseguimos dar a volta.

Pedro Raul aproveitou também para dedicar o gol ao companheiro Kevin, que falhou na derrota para o Internacional, no último sábado. Na partida de hoje, o lateral-direito também colocou a vitória em risco ao cometer pênalti nos acréscimos, mas viu Sabino isolar a batida.

- Dedicar o gol para o Kevin, que está nos ajudando muito. Teve uma infelicidade no jogo passado. Dedico para ele e para todo esse grupo que está sempre junto. É difícil, mas só a gente pode reverter essa situação.+ Confira a tabela do Campeonato Brasileiro e simule os resultados