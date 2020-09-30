Pedro Rangel defende pênalti, e Fluminense derrota o Santos pelo Campeonato Brasileiro sub-20

Nesta quarta, o Fluminense venceu o Santos por 2 a 0 com gols de Yago e Cauã em partida válida pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro sub-20. Com a vitória, o Tricolor chegou a seis pontos e se reaproximou da liderança da competição. Já o Peixe, por sua vez, tem apenas um ponto, quando empatou com o Vitória na primeira rodada.
Durante a partida, o time paulista teve a chance de empatar na etapa final, mas Pedro Rangel, de apenas 20 anos, defendeu o pênalti de Allan e salvou o Tricolor das Laranjeiras.
Na próxima rodada, a equipe carioca jogará novamente nas Laranjeiras, domingo, às 15h, contra o São Paulo. No mesmo dia e horário, o Santos recebe o América Mineiro, no Centro de Treinamento Rei Pelé.
Flu na frenteEm uma tarde de muito calor no Rio de Janeiro, as duas equipes tiveram dificuldades na transição ofensiva e na criação de chances claras no primeiro tempo. Logo no início, o Fluminense conseguiu abrir o placar após boa tabela de Cauã e Samuel. O camisa 11 cruzou na área e Yago, sozinho, colou no canto do goleiro Paulo e estufou a rede dos Meninos da Vila. Na melhor chance do Peixe na primeira etapa, Lucas fez um belo cruzamento, mas Gabriel cabeou para fora.
Sai que é tua Pedro Rangel!Apesar de ter mais posse de bola, o Santos não foi efetivo e não conseguiu assustar o goleiro Pedro Rangel de maneira efetiva. Na etapa final, Gabriel Pirani fez boa jogada pela direita e cruzou para Allan que cabeceou, mas a bola bateu no braço do jogador do Fluminense. O árbitro Philip Bennett assinalou o pênalti. Allan foi para a cobrança, mas o arqueiro tricolor fez uma linda defesa e evitou o empate.
Tricolor ampliaNa jogada seguinte após o pênalti perdido pelo Santos, Miguel puxou um contra-ataque para o Flu, tocou na medida para Yago que bateu no canto, mas ela tocou na trave esquerda do arqueiro santista. No rebote, Cauã teve apenas o trabalho de colocar a bola no fundo da meta do Peixe.
O atacante John Kennedy, do Fluminense, entrou e fez duas boas jogadas, que levaram perigo. Na primeira, tentou de voleio, mas a bola subiu, já na segunda, partiu para cima do adversário e chutou no canto, as ela foi para fora. O Santos até tentou descontar, mas não teve força para correr atrás do prejuízo e o Tricolor conquistou mais três pontos na tabela.
FICHA TÉCNICA
FLUMINENSE 2x0 SANTOSData-Hora: 30-09-20 - 15hLocal: Laranjeiras, Rio de Janeiro (RJ)Árbitro: Philip Georg Bennett (RJ - CBF)Assistentes: Marcus Vinícius Machado Araújo Brandão (RJ - CBF) e Guilherme Vogas Tavares (RJ - CBF)GOL: Yago, 08’/1ºT (1-0), Cauã 05/2ºT (2-0)
FLUMINENSE: Pedro Rangel, Jhonny, Cipriano, Davi e Marcos Pedro; Emanoel, Jadiel (Natan 18º/2T), Yago (Gabriel Martins 18º/2T) ; Miguel, Cauã e Samuel (John Kennedy 10º/2T) Técnico: Eduardo Oliveira.
SANTOS: Paulo, Robson, Cadu Silva, Mikael, Jonnathan; Felipe (Gustavo 18º/2T), Allan, Vitor Yan (Caio - intervalo), Lucas (Donizete 12º/2T); Gabriel Pirani e Moraes. Técnico: Pablo Fernandez