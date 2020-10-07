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futebol

Pedro Rangel brilha, e Fluminense vence o Grêmio no Brasileirão sub-20

Goleiro salvou todas as oportunidades do time da casa em partida com gols marcados por John Kennedy e Cauã...
LanceNet

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Publicado em 

07 out 2020 às 20:16

Publicado em 07 de Outubro de 2020 às 20:16

Crédito: Rodrigo Fatturi/Grêmio
O Fluminense contou com tarde inspirada do goleiro Pedro Rangel e aproveitou os contra-ataques para garantir a vitória por 2 a 0 sobre o Grêmio, nesta quarta-feira. O jogo, válido pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20, teve gols marcados por John Kennedy e Cauã, ambos ainda na primeira etapa, no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul (RS).
Com este resultado, o Tricolor carioca chegou à liderança provisória da competição, com 12 pontos, podendo ainda perder o posto para Internacional, Palmeiras e Sport. Já os gaúchos, que buscavam a primeira vitória em casa, estão, por enquanto, em 12º lugar, com cinco pontos. No entanto, podem ser ultrapassados e até entrar na zona de rebaixamento.
O primeiro gol saiu aos 15 minutos de jogo, enquanto Cauã ampliou já na reta final da primeira etapa, aos 38. O grande nome do jogo foi Pedro Rangel. O jovem goleiro de 20 anos salvou todas as boas chances criadas pelo Grêmio, com uma postura mais ofensiva. Na reta final, Wesley ainda acertou a trave aos 36 minutos..
O Grêmio volta a entrar em campo na quinta-feira da próxima semana, quando visita o Atlético-MG, às 17h. Já o Flu joga na quarta, recebendo o Cruzeiro às 15h em Laranjeiras.

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