Pedro projeta parceria com Gabigol: 'Treinamos algumas vezes juntos, e acredito que a resposta foi boa'

Crédito: Marcelo Cortes / Flamengo

Pedro ainda está com os motores frios para a temporada 2021, já que está em recesso até o dia 15 de março - assim como boa parte do elenco rubro-negro. Na de 2020, a sua primeira pelo Flamengo, fez a diferença sendo o vice-artilheiro do clube, com 23 gols marcados, somando todas as competições, ficando atrás apenas de Gabigol (27).Aliás, Pedro falou sobre a disputa por vaga com Gabi, externando que a dupla tem treinado junto com Rogério Ceni - cabe destacar que ambos ainda não iniciaram uma partida lado a lado sob o comando do atual técnico.

- Eu vejo com os melhores olhos possíveis (parceria com Gabigol). Nós somos jogadores de características diferentes. Gabi mais de mobilidade, eu mais de área e pivô. Se o Rogério quiser, estaremos preparados para atendê-lo. Treinamos algumas vezes juntos, e acredito que a resposta foi boa. Eu, Gabi e Rogério já conversamos muito sobre isso. Ele procura sempre nos passar o que precisamos fazer em caso de estarmos juntos em campo - disse Pedro, em entrevista ao site "ge".

Pedro atuou em 54 partidas pelo Flamengo em 2020/21, sendo 25 como titular - ou seja, em 46% das vezes em que foi relacionado. O centroavante também comentou a respeito de seu psicológico e foco, sobretudo para não permitir que a falta de ritmo de jogo prejudique o seu rendimento.

- Tive que trabalhar muito o meu psicológico para poder aproveitar os minutos em que entrava. Não foi fácil, confesso. Requer ainda mais concentração e pontaria - finalizou Pedro, de férias e novo visual (veja abaixo). + Veja a tabela e o regulamento do Cariocão 2021