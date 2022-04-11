Pedro entra contra o Atlético-GO, é participativo, mas iguala maior jejum de gols pelo Flamengo

Aconteceu. Ao entrar em campo no último sábado, contra o Atlético-GO, mas não ter feito gol, Pedro igualou o maior período de jejum do tipo pelo Flamengo: agora são nove jogos, repetindo o período entre julho e agosto do ano passado.Contra o Dragão, o centroavante de 24 anos entrou aos 35 minutos do segundo tempo e deu duas finalizações. Uma no gol, outra não. O camisa 21 esteve ativo na partida e tentou dar fim ao período sem gols, mas não teve sucesso.

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A última partida em que Pedro marcou foi contra o Botafogo, na oitava rodada da Taça Guanabara. Coletivamente, ele esteve em campo em cinco vitórias, dois empates e uma derrota.

Confira as partidas e o tempo do atacante em cada uma delas:

- Flamengo 2x2 Resende (Taça Guanabara) - Titular: Pedro jogou por 45 minutos e foi substituído por Arrascaeta no intervalo.

- Flamengo 2x1 Vasco (Taça Guanabara) - Reserva: Pedro entrou no segundo tempo e jogou por 25 minutos.

- Bangu 0x6 Flamengo (Taça Guanabara) - Reserva: Pedro entrou no intervalo e jogou por 45 minutos.

- Vasco 0x1 Flamengo (Semifinal do Carioca) - Reserva: Pedro entrou na reta final do clássico e jogou por oito minutos.

- Flamengo 1x0 Vasco (Semifinal do Carioca) - Titular: Pedro jogou os 90 minutos.

- Flamengo 0x2 Fluminense (Final do Carioca) - Reserva: Pedro jogou por 33 minutos.

- Fluminense 1x1 Flamengo (Final do Carioca) - Reserva: Pedro voltou a entrar no segundo tempo na decisão e jogou por 27 minutos na volta.

- Sporting Cristal 0x2 Flamengo (Libertadores) - Reserva: Pedro entrou na reta final e jogou por 10 minutos.

- Atlético-GO 1x1 Flamengo (Brasileiro) - Reserva: Pedro entrou aos 35 minutos no segundo tempo e jogou por 17 minutos.