Pedro elogia Bruno Henrique após passe em vitória do Flamengo: 'Já esperava ele ganhar na corrida'

Autor do gol da vitória sobre o Palmeiras, por 1 a 0 no Maracanã, Pedro dividiu os méritos do lance com Bruno Henrique, que fez grande jogada e deu assistência para o camisa 21. Analisando o lance, o centroavante disse que "jáesperava" que o companheiro ganhasse dos rivais na corrida e dar o passe.
- Na arrancada do Brunão, já esperava ele ganhar na corrida, é a característica dele e aí foi só posicionar dentro da área. Ele foi feliz no passe e eu na finalização - afirmou o atacante Pedro, antes de completar sobre a atuação:
- O principal foi o jeito que a gente jogou desde o início. Fizemos um jogo muito bom, toda a equipe, coletivo estava muito bem hoje - emendou o centroavante.+ Começou o Brasileirão! Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!