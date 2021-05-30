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futebol

Pedro elogia Bruno Henrique após passe em vitória do Flamengo: 'Já esperava ele ganhar na corrida'

Camisa 21 marcou o gol da vitória sobre o Palmeiras após assistência de Bruno Henrique...

Publicado em 30 de Maio de 2021 às 18:50

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 mai 2021 às 18:50
Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Autor do gol da vitória sobre o Palmeiras, por 1 a 0 no Maracanã, Pedro dividiu os méritos do lance com Bruno Henrique, que fez grande jogada e deu assistência para o camisa 21. Analisando o lance, o centroavante disse que "jáesperava" que o companheiro ganhasse dos rivais na corrida e dar o passe.
- Na arrancada do Brunão, já esperava ele ganhar na corrida, é a característica dele e aí foi só posicionar dentro da área. Ele foi feliz no passe e eu na finalização - afirmou o atacante Pedro, antes de completar sobre a atuação:
- O principal foi o jeito que a gente jogou desde o início. Fizemos um jogo muito bom, toda a equipe, coletivo estava muito bem hoje - emendou o centroavante.+ Começou o Brasileirão! Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!

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