Pedro é decisivo e Flamengo vence o Goiás pelo Brasileirão

Pedro marcou os dois gols da vitória do Flamengo sobre o Goiás Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

O duelo - atrasado - pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro parecia destinado os holofotes apenas aos goleiros. Parecia... No último lance, depois de Hugo Souza e Tadeu brilharem nesta terça-feira (13), Pedro marcou (pela segunda vez) e deu a virada ao Flamengo sobre o Goiás: 2 a 1. O Maracanã ainda viu Vinícius Lopes abrir o marcador para os visitantes, que valorizaram a vitória de um time que, agora, passa a dividir a liderança com o Atlético-MG.

O Flamengo volta a campo já nesta quinta-feira (15), sem tempo para maiores aprontos ou reflexões, quando recebe o Red Bull Bragantino. Já o Goiás enfrenta o Bahia na sexta (16), em casa. Os confrontos serão pela 16ª rodada.

O JOGO

O horário atípico do jogo, 18h de dia de semana, seria mais habitual para um happy hour, sobretudo para a boemia carioca. Mas o Goiás tratou de amargar o chopp dos rubro-negros ainda ao cair do sol.

Atrevido para atacar, o Goiás se fechou em linhas baixas, mas ameaçou na frente com os seus pontas, Keko e Vinícius Lopes. Este último, aliás, foi o responsável por abrir o placar. Na casa dos dez minutos, recebeu uma inversão primorosa de Daniel Bessa e, de primeira e após a falha de posicionamento do jovem Matheuzinho, acertou uma chapada categórica: caixa.

O Flamengo passou a alugar o terreno da defesa esmeraldina. Sem meias de criação (Everton Ribeiro, Arrascaeta e Diego foram ausências, por convocações e suspensão, respectivamente), o time de Dome dependia da inspiração de Bruno Henrique e Michael, extremos, para servir Pedro.

O volume de jogo rubro-negro foi se acentuando no decorrer do jogo. Bruno Henrique e Filipe Luís vinham incomodando com dobradinhas de qualidade. E, após forte pressão, 15 arremates e brilho de Tadeu, o gol de empate - já maduro - saiu. O camisa 27 cruzou para Pedro, letal, deixando tudo igual.

Antes dos times irem para o intervalo, o VAR foi acionado em dois lances significativos. No primeiro, em uma rara chance do Goiás depois de sair à frente do placar, David Duarte cabeceou para o fundo da rede, mas o árbitro de vídeo apontou a posição irregular. Bruno Henrique também viu o VAR indicar um gol irregular. A bola resvalou em sua mão antes de passar a linha (por pouco). O placar parcial ficou em 1x1.

SEGUNDO TEMPO

Com lance de Bruno Henrique encerrou a primeira etapa, com lance de Bruno Henrique abriu a segunda etapa. O atacante acertou o travessão, após cabeçada, e refletiu um reinicio de mais consistência do lado dos mandantes. E Bruno Henrique protagonizou outro lance de susto. Mas, desta vez, não teve a ver com o fator esportivo. Breno viu as travas da chuteira de BH atingirem em cheio o seu rosto, depois de dividida. O meio-campista chegou a ir à maca, a sangrar, mas tudo não parece ter passado de um tremor.

Franco e com times em propostas distintas, o duelo reservou dois destaques inesperados no segundo tempo. E eles estavam debaixo das traves. Hugo e Tadeu, que já tinha salvado uma tentativa de Natan de forma memorável na etapa inicial, realizaram defesas milagrosas. A dupla estava disposta a fazer história e não ver mais redes balançando.

Pedro, Bruno Henrique, Keko, Douglas Baggio... Atacantes das duas equipes tentaram de diversas formas superar os goleiros. Mas só um conseguiu. E foi Pedro. Pedro aproveitou uma bola no último lance do jogo, rebatida, e voltou a desmontar Tadeu. O camisa 9 saiu como herói e deixou o Fla, que finalizou 27 vezes esta noite, na cola do Atlético-MG, agora com os mesmos 30 pontos - na co-liderança.