Pedro e Bruno Viana de volta e oito desfalques: Flamengo divulga os relacionados para enfrentar o Sport

Na manhã deste sábado, no Ninho do Urubu, o Flamengo finalizou a preparação para enfrentar o Sport, cujo duelo será realizado às 16h deste domingo, no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, e válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. E o clube já divulgou os 23 atletas relacionados, com destaque para as voltas de Pedro e Bruno Viana.O camisa 21 retorna depois de um jogo como ausência (na Libertadores), após sofrer entorse no tornozelo na rodada passada do Brasileirão, e será titular na vaga de Gabigol, suspenso. Bruno Viana também deve ser titular pois Rodrigo Caio permanece fora e Gustavo Henrique, com sinais de virose, de acordo com o departamento médico do Flamengo, não irá para o jogo de amanhã.