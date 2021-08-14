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Pedro e Bruno Viana de volta e oito desfalques: Flamengo divulga os relacionados para enfrentar o Sport

Provável time titular do clube carioca tem o camisa 21, já que Gabigol está suspenso e é um das diversas baixas de Renato Gaúcho para o duelo deste domingo, pelo Brasileirão...
LanceNet

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Publicado em 

14 ago 2021 às 14:42

Publicado em 14 de Agosto de 2021 às 14:42

Crédito: Marcelo Cortes / Flamengo
Na manhã deste sábado, no Ninho do Urubu, o Flamengo finalizou a preparação para enfrentar o Sport, cujo duelo será realizado às 16h deste domingo, no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, e válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. E o clube já divulgou os 23 atletas relacionados, com destaque para as voltas de Pedro e Bruno Viana.O camisa 21 retorna depois de um jogo como ausência (na Libertadores), após sofrer entorse no tornozelo na rodada passada do Brasileirão, e será titular na vaga de Gabigol, suspenso. Bruno Viana também deve ser titular pois Rodrigo Caio permanece fora e Gustavo Henrique, com sinais de virose, de acordo com o departamento médico do Flamengo, não irá para o jogo de amanhã.
Gustavo Henrique, portanto, se junta a César, Rodrigo Caio, Piris da Motta, Renê, Thiago Maia, Diego e Gabigol - que desfalcam seja por Covid-19, lesão ou suspensão, como os dois últimos.
O provável time do Flamengo que irá a campo neste domingo é composto por: Diego Alves; Isla, Bruno Viana, Léo Pereira e Filipe Luís; Willian Arão, João Gomes, Arrascaeta e Everton Ribeiro; Bruno Henrique e Pedro.
+ Veja a tabela completa do Brasileirão
Em busca de encostar nos líderes da competição, o Flamengo ocupa atualmente a quinta colocação, com 24 pontos. Vale lembrar que a equipe teve rodadas adiadas e tem dois jogos a menos do que os clubes que estão no G-4.
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