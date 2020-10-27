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Pedro e Bruno Henrique, do Flamengo, estão em lista de suplentes da Seleção Brasileira

O técnico Tite incluiu os dois atacantes do Flamengo em lista de suplentes para as próximas duas rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas, contra Venezuela e Uruguai...

Publicado em 27 de Outubro de 2020 às 14:40

LanceNet

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Publicado em 

27 out 2020 às 14:40
Crédito: Artilheiro do Flamengo, Pedro está como suplente na lista do técnico Tite, do Brasil (Alexandre Vidal / CRF
Além de Rodrigo Caio e Everton Ribeiro, convocados para a Seleção Brasileira pela segunda vez consecutiva, o técnico Tite incluiu outros dois nomes do Flamengo na lista de suplentes para as próximas rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas. Tratam-se do atacante Bruno Henrique e do centroavante Pedro.
A dupla só poderá ser chamada em caso de corte na lista inicial de 23 nomes. A informação foi divulgada no site da Ferj e inicialmente publicada pelo "UOL".
Para enfrentar Venezuela, no dia 13, e Uruguai, no dia 17, a Seleção Brasileira tem apresentação marcada para o dia 9 de novembro. Neste período, o Flamengo enfrentará o Atlético-GO, pelo Brasileirão, e pode ter a disputa das quartas de final da Copa do Brasil, caso se classifique diante do Athletico.

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