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Pedro, do Flamengo, revela lance que impressionou rival e resenha com o Michael após gol contra o Fortaleza

Substituto de Gabigol, atacante do Flamengo marcou gols nas últimas duas partidas, contra Red Bull Bragantino e Fortaleza...

Publicado em 11 de Outubro de 2021 às 14:57

LanceNet

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Publicado em 

11 out 2021 às 14:57
Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Titular e autor do gol que abriu o caminho para a vitória por 3 a 0 sobre o Fortaleza, sábado no Castelão, Pedro foi o convidado do "Craque da Semana", na FlaTV, nesta segunda-feira. O camisa 21 revelou qual foi a resenha com o Michael, que marcou os outros dois gols do Rubro-Negro. O que Pedro falou para o companheiro já virou um ditado: "Quando ele está feio, esquece!".
- Aquele ditado: quando está feio, esquece! Tem que fazer gol de dois em dois minutos quando está assim - brincou Pedro, em entrevista nesta segunda-feira.Na ausência de Gabigol, convocado, Pedro também foi titular na última quarta, contra o Bragantino, e marcou o gol rubro-negro no empate em 1 a 1. Além disso, o camisa 21 foi o protagonista das principais chances do Flamengo, impressionando até os rivais com suas jogadas, como no domínio entre dois defensores adversários. Veja o que Pedro disse e o lance no vídeo abaixo.
- O volante até falou comigo depois do jogo: "Caraca, não esperava que fosse dominar essa bola." Estava muito alta e conseguiu, no meio dos zagueiros, um domínio curto. Por pouco, não saiu o gol - afirmou Pedro, ressaltando que a formação no futebol de salão, quando era jovem, o ajudou nesta característica.

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