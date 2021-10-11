Pedro, do Flamengo, revela lance que impressionou rival e resenha com o Michael após gol contra o Fortaleza

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

Titular e autor do gol que abriu o caminho para a vitória por 3 a 0 sobre o Fortaleza, sábado no Castelão, Pedro foi o convidado do "Craque da Semana", na FlaTV, nesta segunda-feira. O camisa 21 revelou qual foi a resenha com o Michael, que marcou os outros dois gols do Rubro-Negro. O que Pedro falou para o companheiro já virou um ditado: "Quando ele está feio, esquece!".

- Aquele ditado: quando está feio, esquece! Tem que fazer gol de dois em dois minutos quando está assim - brincou Pedro, em entrevista nesta segunda-feira.Na ausência de Gabigol, convocado, Pedro também foi titular na última quarta, contra o Bragantino, e marcou o gol rubro-negro no empate em 1 a 1. Além disso, o camisa 21 foi o protagonista das principais chances do Flamengo, impressionando até os rivais com suas jogadas, como no domínio entre dois defensores adversários. Veja o que Pedro disse e o lance no vídeo abaixo.