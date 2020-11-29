Pedro, Diego Alves e Pedro Rocha estão a, no máximo, oito jogos do fim de seus contratos com o Flamengo

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

Novembro se encerra nesta segunda-feira e, a partir do dia 1º, quando o Flamengo enfrenta o Racing por uma vaga nas quartas de final da Libertadores, Pedro, Pedro Rocha e Diego Alves estarão há um mês do término de seus respectivos contratos, todos a serem encerrados em 31 de dezembro. Caso as prorrogações não sejam concretizadas - como é de desejo do clube da Gávea- os atacantes e o goleiro podem fazer só mais oito jogos pelo Rubro-Negro.

Até o fim de 2020, o time de Rogério Ceni tem quatro compromissos pelo Brasileirão confirmados (Botafogo, Santos, Bahia e Fortaleza), além do jogo contra o Racing, da Argentina, na terça-feira pelas oitavas da Libertadores. Ainda há a possibilidade de mais duas partidas pela Copa - caso o Famengo avance, enfrentará Internacional ou Boca Juniors na próxima fase -, além da rodada adiada contra o Grêmio, pelo campeonato nacional, ainda sem data.O Flamengo, por meio de sua diretoria, já manifestou o interesse de prorrogar os vínculos dos três jogadores. Em novembro, inclusive, o acerto com Diego Alves esteve apalavrado com o departamento de futebol, mas houve um entrave no departamento financeiro e, por ora, a negociação segue travada. Entre os atletas citados, o camisa 1 é o único que tem vínculo definitivo com o Rubro-Negro, já podendo assinar um pré-contrato com qualquer outro clube.

Já os atacantes estão emprestados por clubes europeus até dezembro: Pedro, pela Fiorentina, e Pedro Rocha, pelo Spartak Moscow. O primeiro é tido como prioridade, afinal, é o artilheiro do Flamengo em 2020. As conversas com o clube italiano já foram iniciados há semanas. Por ora, não há indício que a Fiorentina aceite uma oferta diferente da acordada no contrato: há uma opção de compra de Pedro por 14 milhões de euros (cerca de R$ 89 milhões), os quais a diretoria pretende parcelar, conforme publicado pelo portal "Globoesporte".

Entre Flamengo e Pedro, por sua vez, o acordo já está encaminhado, com o desejo do atacante sendo continuar no clube, onde se adaptou rapidamente.

Em relação a Pedro Rocha, a diretoria também negocia com os russos a sua permanência no Ninho do Urubu, mas ainda por empréstimo. O atacante, que conviveu com problemas musculares nesta temporada, não conseguiu ter uma sequência no Flamengo neste ano: foram 10 jogos até agora (três como titular).Os compromissos do Flamengo em 2020:

1/12/2020 - Volta das oitavas de final da Libertadores- Flamengo x Racing, no Maracanã

5/12/2020 - 24ª rodada do Brasileirão- Botafogo x Flamengo, no Maracanã

13/12/2020 - 25ª rodada do Brasileirão- Flamengo x Santos, no Maracanã

16/12/2020 - Ida das quartas de final da Libertadores**Caso o Flamengo se classifique diante do Racing

20/12/2020 - 26ª rodada do Brasileirão- Flamengo x Bahia, no Maracanã

23/12/2020 - Volta das quartas de final da Libertadores**Caso o Flamengo se classifique diante do Racing​27/12/2020 - 27ª rodada do Brasileirão- Fortaleza x Flamengo, no Castelão