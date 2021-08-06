Pedro destaca postura do Flamengo contra o ABC após massacre: 'Levamos o jogo com respeito'

O Flamengo não sofreu sustos e voltou a vencer o ABC, desta vez por 1 a 0, no jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Com o triunfo na Arena das Dunas, nesta quinta-feira, o Rubro-Negro ficou com 7-0 no placar agregado e, agora, aguarda o sorteio das quartas, a ser realizado nesta sexta-feira, na CBF.Nesta noite, Pedro não foi à rede, mas foi um dos destaques individuais, além de ter sido fundamental na construção do gol solitário do embate, marcado por João Gomes, já na reta final. E o centroavante destacou o seguinte após o jogo:
- Feliz demais com a classificação e a vitória. Do outro lado, há jogadores profissionais também, e levamos o jogo com respeito. Fizemos um bom jogo, demos o máximo, o melhor, e conseguimos a classificação - destacou Pedro, em entrevista ao canal "Premiere".
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O Flamengo, agora, volta as atenções para o Campeonato Brasileiro. O próximo compromisso será neste domingo, às 18h15, no Maracanã, pela 15ª rodada. Neste momento, o clube é o quinto colocado, com 24 pontos em 12 jogos.