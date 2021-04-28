Pedro destaca frieza em gol e exalta parceria com Gabigol no Flamengo: 'Nos entendemos muito bem'

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

Pedro iniciou a partida contra o Unión La Calera no banco, mas entrou no segundo tempo e precisou de poucos minutos para esbanjar sua qualidade no Maracanã. Em grande jogada individual, ele anotou um golaço e fechou a goleada do Flamengo por 4 a 1 pela Libertadores. Após o jogo, o atacante destacou a felicidade de contribuir na vitória e a importância de manter a concentração mesmo no banco de reservas.

+ ATUAÇÕES: Arrascaeta e Gabigol brilham e comandam goleada do Flamengo na Libertadores- Fico feliz por estar contribuindo com mais um gol, mesmo com pouco tempo em campo. Você tem que estar mentalmente forte, aproveitando cada segundo em campo. Flamengo pede isso, concentração total, não só pros 11 que começam jogando. Quem está no banco também tem que estar atento pra entrar 100%. É o que venho fazendo. É continuar trabalhando forte nos treinos, para sempre que entrar dar conta do recado - afirmou.

O lance do gol começou com outro jogador que começou no banco e havia acabado de entrar: Vitinho. Na coletiva, Pedro ressaltou a assistência do companheiro e a frieza para limpar os marcadores e finalizar de cavadinha.

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- O Vitinho fez uma grande jogada ali pela direita, deu um passe firme, dominei bonito. Ameacei dar no Gabi, driblei pra dentro e veio outro dando carrinho. Se eu chuto, ia bater nele. Dei mais uma para a direita e o goleiro saiu, tive que cavar. Todo atacante tem que ter essa frieza na frente do goleiro. Graças a Deus pude contribuir com um gol bonito, ajudar o Flamengo a sair com a vitória. Mas ali tem que ser frio na frente do goleiro.

Líder do Grupo G com seis pontos, o Flamengo agora volta as atenções para a disputa da semifinal do Carioca. No sábado, às 21h05, o Rubro-Negro enfrenta o Volta Redonda, pela partida de ida. Em seguida, a equipe terá pela frente a viagem para Quito, no Equador, onde medirá forças contra a LDU na próxima terça-feira, pela terceira rodada da Libertadores.Confira outras respostas de Pedro na coletiva:

Maratona de jogos decisivos contribui para que todos tenham oportunidades?

- Com certeza, quem ganha com isso é o Flamengo. Elenco recheado de jogadores com qualidade, importante é entrarem e darem conta do recado. Com Libertadores tem desgaste, viagem, altitude, como vamos jogar agora (contra a LDU). O Flamengo precisa de todo mundo, que todo mundo esteja pronto.

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