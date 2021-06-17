Pedro comemora convocação às Olimpíadas mesmo com a negativa do Flamengo: 'Motivo de orgulho'

Crédito: Ricardo Nogueira / CBF

Pedro está feliz da vida com a convocação para as Olimpíadas de Tóquio, cuja lista final de 18 nomes foi anunciada na manhã desta quinta-feira. Segundo o LANCE! apurou, o Flamengo, no entanto, mantém a postura inicial de não liberá-lo para a disputa dos Jogos, uma vez que não é obrigado a ceder atletas por não se tratar de uma Data Fifa (veja mais aqui). Nas redes sociais, Pedro, por sua vez, celebrou a convocação e ainda agradeceu o Fla:

- Ser chamado para defender as cores da Seleção Brasileira é motivo de orgulho, satisfação e demonstração que todo o esforço no dia a dia foi reconhecido. Obrigado, Flamengo, por proporcionar essa convocação. Sem vocês isso não seria possível - postou o camisa 21, titular nos dois recentes amistosos feitos pela Seleção olímpica e autor de três gols no período. Os jogadores convocados por André Jardine se apresentarão no dia 8 de julho, visando à estreia nas Olimpíadas, dia 22, contra a Alemanha. A final será em 7 de agosto. Ou seja, Pedro desfalcaria o Flamengo em seis rodadas do Brasileiro entre essas datas, caso o Brasil avance à decisão, além dos confrontos das oitavas da Copa do Brasil e Libertadores (diante do Defensa y Justicia-ARG).

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O Flamengo ainda não definiu se emitirá uma nota oficial a respeito da decisão da CBF em convocar Pedro. A ver como findará a queda de braço, sendo que Branco, coordenar das Seleções de base, optou por não entrar em polêmica com o clube e nem informar quem seria o substituto caso Pedro seja cortado:

- O Flamengo tem uma posição, e a gente, tecnicamente, tem outra. O Pedro hoje é um jogador determinante nesse processo olímpico. E ele tem uma vontade enorme. A nossa mentalidade é de escolher os melhores.