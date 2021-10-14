  • Pedro chega aos 40 gols pelo Flamengo e fica perto de entrar no top 10 dos artilheiros do século
Pedro chega aos 40 gols pelo Flamengo e fica perto de entrar no top 10 dos artilheiros do século

LanceNet

14 out 2021 às 13:30

Publicado em 14 de Outubro de 2021 às 13:30

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Ser reserva do maior artilheiro do futebol brasileiro nos últimos quatro anos não é tarefa fácil. Para Pedro, no entanto, a missão de substituir Gabigol no Flamengo parece não pesar. Mesmo saindo do banco em 48 dos 95 jogos que fez com a camisa rubro-negra, o centroavante atingiu nesta quarta-feira, na vitória por 3 a 1 sobre o Juventude, a marca de 40 gols marcados desde que chegou ao clube, no ano passado.
Foram 23 bolas na rede na temporada passada e já são 17 nessa, o que faz do jogador o 11º maior artilheiro do Flamengo neste século, mesmo sem ser titular e com menos de dois anos completos na Gávea. Pedro já figura à frente de nomes como Adriano e Arrascaeta e está a apenas dois gols de igualar Diego, atual 10º colocado no ranking. Confira o top 15:
MAIORES ARTILHEIROS DO FLAMENGO NESTE SÉCULO
1º - Gabigol - 97 gols2º - Bruno Henrique - 74 gols3º - Renato Abreu - 73 gols4º - Obina - 47 golsVagner Love - 47 golsLéo Moura - 47 gols7º - Hernane - 45 gols8º - Edílson - 44 gols9º - Guerrero - 43 gols10º - Diego - 42 gols11º - Pedro - 40 gols12º - Arrascaeta - 39 golsEverton - 39 gols14º - Adriano - 36 gols15º - Ibson - 35 golsÉverton Ribeiro - 35 gols

