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Pedro celebra marca de 100 jogos com a camisa do Flamengo: 'Orgulho por toda história escrita'

O atacante alcançou a marca no jogo contra o Santos, que aconteceu na última segunda-feira, no Maracanã, pela 37ª rodada do Brasileirão...
LanceNet

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Publicado em 

07 dez 2021 às 16:45

Publicado em 07 de Dezembro de 2021 às 16:45

Uma das poucas boas notícias da derrota do Flamengo para o Santos no Maracanã, na última segunda-feira, foi Pedro. Além de ter sido participativo como referência da equipe, o atacante chegou aos 100 jogos com a camisa do Fla. Pelas redes sociais, ele não escondeu a alegria ade ter alcançado a marca.> David Luiz, após derrota do Flamengo: 'Esse grupo precisa amadurecer'- Orgulho por toda a história escrita. 100x Flamengo - publicou. > Veja e simule a tabela do Brasileirão
Até aqui, Pedro foi titular em apenas 49 jogos do Flamengo, porém já marcou 41 gols. Isso representa uma média de um gol a cada 114 minutos.
Assim, os bons números do atacante costumam levantar o questionamento se ele deveria ser titular ao lado de Gabi no Flamengo. No entanto, nenhum dos treinador que passou pelo Rubro-Negro apostou efetivamente neste esquema.
Crédito: Pedrojámarcou41golspeloFlamengo(Foto:MarceloCortes/Flamengo

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