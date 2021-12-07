Pedro celebra marca de 100 jogos com a camisa do Flamengo: 'Orgulho por toda história escrita'

Uma das poucas boas notícias da derrota do Flamengo para o Santos no Maracanã, na última segunda-feira, foi Pedro. Além de ter sido participativo como referência da equipe, o atacante chegou aos 100 jogos com a camisa do Fla. Pelas redes sociais, ele não escondeu a alegria ade ter alcançado a marca.> David Luiz, após derrota do Flamengo: 'Esse grupo precisa amadurecer'- Orgulho por toda a história escrita. 100x Flamengo - publicou. > Veja e simule a tabela do Brasileirão