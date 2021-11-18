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futebol

Pedro Castro sofre lesão no joelho e não joga mais pelo Botafogo na Série B

Meio-campista teve uma lesão de ligamento colateral medial na vitória contra o Operário e já iniciou tratamento no clube, sem necessidade de operação...
LanceNet

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Publicado em 

18 nov 2021 às 18:04

Publicado em 18 de Novembro de 2021 às 18:04

O Botafogo terá um desfalque de peso na busca do título da Série B do Brasileirão. O clube informou, via assessoria de imprensa na tarde desta quinta-feira, que Pedro Castro, com uma lesão no joelho direito, não atua mais pelo Alvinegro no Campeonato Brasileiro.+ Na hora certa! Pedro Castro, do Botafogo, alcança temporada com mais gols na carreira
O camisa 33 sofreu uma lesão de ligamento colateral medial na região na vitória sobre o Operário, na última segunda-feira. O meio-campista já iniciou a recuperação no clube e não será necessário nenhum tipo de intervenção cirúrgica.
Pedro Castro, inclusive, marcou o gol do empate do Alvinegro no jogo que culminou com o acesso à elite do futebol brasileiro. Após a lesão, ele deixou o jogo para a entrada de Barreto.
O atleta está emprestado ao Glorioso pela Tombense-MG até dezembro. O clube de General Severiano tem a preferência de adquiri-lo de forma definitiva até o fim deste período, mas a complicada situação financeira impede este tipo de movimentação. Pedro Castro, portanto, pode ter feito a última partida como jogador do Botafogo justamente na partida do acesso.
Crédito: PedroCastromarcouoprimeirogoldoBotafogocontraoOperário(Foto:CleberMendes/Lancepress!

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