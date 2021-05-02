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Pedro Castro lamenta empate do Botafogo, mas avisa: 'A gente vai estar pronto para o segundo jogo'

O meia viu o Alvinegro superior na primeira etapa, mas admitiu uma queda de produção no segundo tempo...
LanceNet

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Publicado em 

02 mai 2021 às 20:40

Publicado em 02 de Maio de 2021 às 20:40

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Na noite deste domingo, Botafogo e Nova Iguaçu empataram em 0 a 0, no estádio Nilton Santos, em partida válida pela semifinal da Taça Rio. Após o duelo, o meio-campo Pedro Castro, em entrevista à Cariocão TV, analisou o jogo. De acordo com ele, o Glorioso criou boas chances e foi superior no primeiro tempo. No entanto, o camisa 33 admitiu uma queda de rendimento na etapa final. > Veja quem entrou em campo pelo Botafogo na temporada de 2021- A gente já sabia da vantagem do Nova Iguaçu desde antes do jogo começar. Acredito que fizemos um bom primeiro tempo, criamos bastante chances de gol, mas infelizmente não entrou. No segundo tempo, deu uma caidinha, depois voltamos a criar chances. São dois jogos, e a gente vai estar pronto para o segundo jogo.
Agora, o Botafogo terá mais uma semana cheia para trabalhar. O Alvinegro volta a campo no próximo domingo contra o Nova Iguaçu pelo jogo da volta da semifinal da Taça Rio. O time da Baixada Fluminense terá a vantagem do empate.

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