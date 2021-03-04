Pedro Castro é oficialmente apresentado pelo Botafogo: 'É o maior desafio da minha carreira'

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Na noite desta quinta-feira, o meio-campista Pedro Castro foi oficialmente apresentado pelo Botafogo. O jogador agradeceu a diretoria e a comissão técnica pela confiança no trabalho e também destacou que o clube tem uma história "muito bonita" dentro do futebol. + Botafogo anuncia a contratação de Jonathan, lateral-direito ex-Coritiba- É uma alegria enorme jogar num clube tão tradicional como o Botafogo, como falei, com uma história incrível. Hoje, sim, é o maior desafio da minha carreira. Eu encaro como um passo de cada fez. Hoje, estou aqui e estou muito feliz. Estou muito motivado para pode ajudar da melhor maneira possível.Pedro Castro, que jogou a última temporada pelo Avaí, chega por empréstimo da Tombense com contrato válido por um ano. Na apresentação, ele destacou que os objetivos que ele tem hoje são os objetivos do Botafogo.

- Como eu falei, vim aqui para somar. Meus objetivos são os objetivos do Botafogo, que é o acesso. Os objetivos coletivos são os mais importantes e os individuais vem depois. Lógico que a gente pensa lá na frente também, a questão da série B, questão do acesso, que é importante, mas tudo isso se resolve dentro de campo e jogando. A Série B não é um campeonato fácil, é bastante difícil e o jogo é muito brigado, mas acredito que vamos chegar bem preparados.CONFIRA DEMAIS TRECHOS DA COLETIVA DE PEDRO CASTRO

Características

Costumo dizer que sou um jogador do meio do campo, independente da função que o professor escolher me colocar na partida, tanto de primeiro volante, quanto de segundo. Posso jogar até mesmo mais avançado, eu vou dar o meu melhor, também tenho a característica de ajudar no ataque, fazer aquele área a área. Então, essas são as minhas características, mas, no meu último clube tinha atuado bastante de segundo volante e de terceiro homem do meio campo.Insatisfação no Avaí?

- Queria deixar claro que em nenhum momento eu falei que não era grato ao Avaí, pelo contrário. Sou muito grato ao clube, fui muito feliz lá, joguei três anos consecutivos lá, tive título, tive acesso e prêmios individuais. Então, gostaria de agradecer ao Avaí por essas temporadas.

- Aqui, estou chegando para ajudar e para conseguir o acesso que é o grande objetivo do Botafogo, subir para Série A, de onde nunca deveria ter saído. Estou aqui para somar e para ajudar junto com os companheiros e com a comissão técnica.Natural do Rio de Janeiro, ele está de volta ao estado

- Quando apareceu a oportunidade de vir para o Botafogo, fiquei muito feliz. Claro que, consequentemente, ficar mais próximo da família é importante na adaptação e isso ajuda bastante, acredito eu, na vida do jogador.O que esperar de Pedro Castro?