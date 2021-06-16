Pedro Castro deve voltar a ser titular do Botafogo contra o Londrina, pelo Brasileiro; veja provável time

O Botafogo deve ter uma mudança no time titular para enfrentar o Londrina, nesta quinta-feira, pela 4ª rodada da Série B, mas a equipe não deve ser tão diferente do que aquilo que o torcedor está habituado. Recuperado de um desconforto na panturrilha, Pedro Castro, provavelmente, será a única novidade no onze inicial do Alvinegro.
O meio-campista entrará no lugar de Guilherme Santos, fazendo dupla com Luís Oyama. Marcelo Chamusca deve manter o resto da escalação que iniciou a goleada por 3 a 0 sobre o Remo, no último domingo.
Provável Botafogo: Douglas Borges; Warley, Kanu, Gilvan, Paulo Victor; Luís Oyama, Pedro Castro; Ronald, Marco Antônio, Chay; Rafael Navarro.
O camisa 33, por conta do baixo ritmo de jogo, atuou por alguns minutos do segundo tempo contra o Leão Azul. Recuperado de dores, já retornará ao time titular do Alvinegro.