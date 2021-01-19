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Pedro Acácio é a décima segunda Cria da Academia a estrear na temporada e iguala recorde do Palmeiras

Verdão não tinha uma temporada com tantas revelações da base atuando no profissional desde 2011...
LanceNet

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Publicado em 

19 jan 2021 às 08:00

Publicado em 19 de Janeiro de 2021 às 08:00

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Aos 46 minutos da segunda etapa, quando o Palmeiras já goleava o Corinthians por 4 a 0, no Allianz Parque, na noite desta segunda-feira (18), o meia-atacante Pedro Acácio se tornou o mais novo jogador a estrear pelo profissional do Verdão. Dentre os atletas oriundos da base, o jovem se tornou o décimo segundo a jogar pela equipe principal na atual temporada.
ATUAÇÕES: Veiga e Luiz Adriano marcam e comandam goleada do Verdão no Dérbi
O Alviverde não tinha uma temporada com tantos estreantes da base desde 2011, quando o recorde foi estabelecido. Com Luiz Felipe Scolari à frente da equipe, a lista de debutantes contemplou os seguintes nomes: Miguel, Gualberto, Daniel, João Arthur, Gabriel Silva, Anselmo, Vinícius, Patrik, Luis Felipe, Jean, Bruno Turco e Fernando.
Os números de ambas as temporadas são os maiores desde 1988, ano na qual a instituição começou a contabilizar o primeiro jogo profissional de quem era da base.
>> Veja a tabela completa do Brasileirão e simule os próximos jogosPonta de habilidade e com destaque também atuando centralizado, funcionando como um meia armador, Pedro Acácio faz parte do projeto de captação de jovens talentos implementado na base palestrina desde 2015.
Nascido em 2002, o jovem chegou ao Palmeiras em março do ano passado, após se destacar pelo Canaã-BA na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Emprestado, a promessa, que faz seu primeiro ano no Sub-20, já tem um valor de passe fixado.
Pela base do Verdão, Acácio ganhou espaço ao longo da temporada, contribuindo para a conquista do tetracampeonato Paulista Na decisão do campeonato estadual, que, inclusive, foi diante do Corinthians, Pedro foi titular e vestiu a camisa 10. Além disso, colecionou boas participações pelo Palmeiras no Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil da categoria.
Em números gerais, Pedro atuou em 21 partidas no elenco Sub-20, sendo 10 como titular. Durante os 923 minutos que esteve em campo, contribuiu com 4 assistências e 1 gol durante a temporada 2020.

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