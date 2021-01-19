Pedro Acácio é a décima segunda Cria da Academia a estrear na temporada e iguala recorde do Palmeiras

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Aos 46 minutos da segunda etapa, quando o Palmeiras já goleava o Corinthians por 4 a 0, no Allianz Parque, na noite desta segunda-feira (18), o meia-atacante Pedro Acácio se tornou o mais novo jogador a estrear pelo profissional do Verdão. Dentre os atletas oriundos da base, o jovem se tornou o décimo segundo a jogar pela equipe principal na atual temporada.

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O Alviverde não tinha uma temporada com tantos estreantes da base desde 2011, quando o recorde foi estabelecido. Com Luiz Felipe Scolari à frente da equipe, a lista de debutantes contemplou os seguintes nomes: Miguel, Gualberto, Daniel, João Arthur, Gabriel Silva, Anselmo, Vinícius, Patrik, Luis Felipe, Jean, Bruno Turco e Fernando.

Os números de ambas as temporadas são os maiores desde 1988, ano na qual a instituição começou a contabilizar o primeiro jogo profissional de quem era da base.

>> Veja a tabela completa do Brasileirão e simule os próximos jogosPonta de habilidade e com destaque também atuando centralizado, funcionando como um meia armador, Pedro Acácio faz parte do projeto de captação de jovens talentos implementado na base palestrina desde 2015.

Nascido em 2002, o jovem chegou ao Palmeiras em março do ano passado, após se destacar pelo Canaã-BA na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Emprestado, a promessa, que faz seu primeiro ano no Sub-20, já tem um valor de passe fixado.

Pela base do Verdão, Acácio ganhou espaço ao longo da temporada, contribuindo para a conquista do tetracampeonato Paulista Na decisão do campeonato estadual, que, inclusive, foi diante do Corinthians, Pedro foi titular e vestiu a camisa 10. Além disso, colecionou boas participações pelo Palmeiras no Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil da categoria.