Pedri e Ferrán Torres testam positivo para a Covid-19 e desfalcam o Barcelona

Em meio a um surto de Covid-19 na Europa, o Barcelona anunciou mais dois casos positivos em seu elenco. De acordo com o clube catalão, o meio-campista Pedri e o atacante Ferrán Torres são os novos infectados. Ambos estão assintomáticos e farão o isolamento.Nesta segunda-feira, Pedri e Ferrán Torres treinaram normalmente com os demais companheiros em atividade aberta aos torcedores no Camp Nou. O atacante, inclusive, foi apresentado antes do treino, mas ainda não possui condições legais de jogo.

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O Barcelona conta com outros atletas infectados pela Covid-19 e que não podem entrar em campo. Um deles é o brasileiro Philippe Coutinho, que compartilhou imagem nas redes sociais em isolamento durante as festas de ano novo.

Diante de muitos casos na Espanha, o técnico Xavi Hernández chegou a pedir a suspensão do Campeonato Espanhol nos últimos dias. Segundo o comandante, era uma questão de "bom senso" a paralisação do torneio nacional, uma vez que os resultados positivos têm aumentado nos últimos dias no país.

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