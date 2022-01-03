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futebol

Pedri e Ferrán Torres testam positivo para a Covid-19 e desfalcam o Barcelona

Jogadores treinaram normalmente nesta segunda-feira, mas apresentaram resultado após as atividades. Clube informa que ambos estão bem e cumprindo isolamento desde já...
LanceNet

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Publicado em 

03 jan 2022 às 17:06

Publicado em 03 de Janeiro de 2022 às 17:06

Em meio a um surto de Covid-19 na Europa, o Barcelona anunciou mais dois casos positivos em seu elenco. De acordo com o clube catalão, o meio-campista Pedri e o atacante Ferrán Torres são os novos infectados. Ambos estão assintomáticos e farão o isolamento.Nesta segunda-feira, Pedri e Ferrán Torres treinaram normalmente com os demais companheiros em atividade aberta aos torcedores no Camp Nou. O atacante, inclusive, foi apresentado antes do treino, mas ainda não possui condições legais de jogo.
+ Veja a tabela e os jogos da La Liga
O Barcelona conta com outros atletas infectados pela Covid-19 e que não podem entrar em campo. Um deles é o brasileiro Philippe Coutinho, que compartilhou imagem nas redes sociais em isolamento durante as festas de ano novo.
Diante de muitos casos na Espanha, o técnico Xavi Hernández chegou a pedir a suspensão do Campeonato Espanhol nos últimos dias. Segundo o comandante, era uma questão de "bom senso" a paralisação do torneio nacional, uma vez que os resultados positivos têm aumentado nos últimos dias no país.
+ Veja nomes que vão agitar o vaivém europeu
Crédito: PedrieFerránTorresfizeramsucessonaEurocopaeagorasãocompanheiros(Foto:WOLFGANGRATTAY/POOL/AFP

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