Pedra no sapato: sem vencer o Ceará desde 2011, Fluminense tenta manter boa sequência

Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC

O Fluminense se estabilizou no Campeonato Brasileiro e vem fazendo boas partidas no processo de consolidação de sua luta por uma vaga na Libertadores. Tentando chegar ao sexto jogo sem perder após três vitórias e dois empates nas últimas partidas, o time de Odair Hellmann terá pela frente o Ceará, que vem tentando ter mais regularidade para se afastar de vez da zona de rebaixamento. Para isso, porém, o Tricolor precisará quebrar uma sequência indigesta: são quatro jogos sem vencer o Vozão, apesar da vantagem no histórico do confronto. O duelo pela 17ª rodada será no Maracanã, às 19h, e terá transmissão em tempo real do LANCE!.

As equipes se enfrentaram 20 vezes no total. São nove triunfos do Flu, cinco empates e seis vitórias do Ceará. Jogando no Rio de Janeiro, o placar terminou em igualdade em 2019 (1 a 1) e 2018 (0 a 0). Já em Fortaleza, o Vozão levou a melhor nos dois confrontos (2 a 0 e 1 a 0). A última vitória do time carioca foi em outubro de 2011, quase nove anos atrás, quando venceu por 2 a 1 fora de casa. Vale lembrar que desde este jogo os dois ficaram sem se enfrentar nos últimos anos pois os cearenses não estavam na Série A.O retrospecto do Fluminense em casa, porém, é favorável. O Ceará nunca venceu com o Tricolor como mandante, sendo quatro vitórias e cinco empates até o momento. Os números, porém, importam pouco para o time de Odair Hellmann. Os negativos e os positivos. Como disse o zagueiro Digão em entrevista coletiva, mesmo a boa sequência de resultados recentes precisa ser esquecida quando o time entrar em campo.

- Esse parte de invencibilidade a gente tem que deixar pra trás. Lógico que é bacana, estamos na quinta colocação, mas não adianta nada fazer um bom jogo contra o Bahia, contra o líder do campeonato e chegar amanhã no Maracanã de salto alto. Não é isso que a gente quer. Já conversamos bastante no treinamento, sabemos que vai ser um jogo muito difícil. A equipe do Ceará é forte. Vai ser um jogo extremamente competitivo, e temos que superar tudo. Temos que entrar focados para conseguirmos um bom resultado dentro de casa - disse o jogador no CT Carlos Castilho.