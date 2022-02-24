Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Pedindo passagem! Veja os números de Cano, artilheiro do Fluminense na temporada

Centroavante vem sendo importante e pode ganhar de vez a vaga no time titular após a lesão de Fred na Libertadores...

Publicado em 24 de Fevereiro de 2022 às 11:21

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 fev 2022 às 11:21
O atacante Germán Cano assumiu a artilharia isolada do Fluminense na temporada depois de garantir a vitória por 2 a 1 sobre o Millonarios, na última terça-feira, na ida da segunda fase da Libertadores. Considerado reserva de Fred, o jogador pode ganhar mais espaço com a lesão do camisa 9, que deve ficar algum tempo fora para se recuperar.De acordo com números do "Footstats", são nove jogos, três gols, uma assistência, 21 finalizações, sendo nove no alvo, e seis assistências para finalização. Todas as vezes que o centroavante balançou a rede foi para abrir vantagem no placar. O ex-Vasco marcou nas vitórias por 1 a 0 sobre Audax Rio e Portuguesa e na virada diante do Millonarios.
Além de Cano, Arias, com dois gols, Willian Bigode, Luccas Claro, André, Nonato, Manoel, Calegari e David Braz, com um cada, completam a lista da artilharia do Flu na temporada. Já nas assistências, Luiz Henrique lidera com três e Yago Felipe tem duas. Willian, Manoel, Nino, David Duarte, Cano, Arias e Luccas Claro tem uma cada.
Germán Cano chegou ao Fluminense em janeiro depois do fim do vínculo com o Vasco, onde disputou a Série B na última temporada. Ele assinou contrato por duas temporadas e inicialmente seria o reserva de Fred, que tem vínculo até julho e vai se aposentar. No entanto, o bom rendimento já mostrava que o camisa 14 pedia passagem e a lesão do companheiro ainda no primeiro tempo da Libertadores pode acelerar a mudança.
Crédito: Germán Cano fez o gol da vitória do Fluminense sobre o Millonarios (Foto: Staffimages/CONMEBOL)

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados