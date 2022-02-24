Pedindo passagem! Veja os números de Cano, artilheiro do Fluminense na temporada

O atacante Germán Cano assumiu a artilharia isolada do Fluminense na temporada depois de garantir a vitória por 2 a 1 sobre o Millonarios, na última terça-feira, na ida da segunda fase da Libertadores. Considerado reserva de Fred, o jogador pode ganhar mais espaço com a lesão do camisa 9, que deve ficar algum tempo fora para se recuperar.De acordo com números do "Footstats", são nove jogos, três gols, uma assistência, 21 finalizações, sendo nove no alvo, e seis assistências para finalização. Todas as vezes que o centroavante balançou a rede foi para abrir vantagem no placar. O ex-Vasco marcou nas vitórias por 1 a 0 sobre Audax Rio e Portuguesa e na virada diante do Millonarios.
Além de Cano, Arias, com dois gols, Willian Bigode, Luccas Claro, André, Nonato, Manoel, Calegari e David Braz, com um cada, completam a lista da artilharia do Flu na temporada. Já nas assistências, Luiz Henrique lidera com três e Yago Felipe tem duas. Willian, Manoel, Nino, David Duarte, Cano, Arias e Luccas Claro tem uma cada.
Germán Cano chegou ao Fluminense em janeiro depois do fim do vínculo com o Vasco, onde disputou a Série B na última temporada. Ele assinou contrato por duas temporadas e inicialmente seria o reserva de Fred, que tem vínculo até julho e vai se aposentar. No entanto, o bom rendimento já mostrava que o camisa 14 pedia passagem e a lesão do companheiro ainda no primeiro tempo da Libertadores pode acelerar a mudança.