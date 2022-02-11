Pedido pela torcida, Riquelme busca espaço no Vasco; Zé Ricardo explica situação do lateral. Entenda!

Poucos jogadores se salvaram na fraca campanha do Vasco na Série B em 2021. Entre eles, uma joia da base cruz-maltina, que deve ser lapidada com calma e planejamento. Riquelme teve sequência na reta final da competição, mostrou qualidade, e com apenas 19 anos pode evoluir e ajudar a equipe em 2022. Neste início de temporada, porém, Edimar foi titular nos primeiros cinco jogos e deu mais solidez defensiva.No triunfo sobre a Portuguesa, muitos torcedores questionaram nas redes sociais a ausência do camisa 45 poderia. O time teve muita dificuldade na criação ainda mais contra um adversário organizado e bem postado. Diante disso, o lateral poderia ser testado mais à frente em campo. Na campanha do Carioca (cinco jogos até aqui), Riquelme só atuou, até o momento, em 18 minutos na estreia diante do Volta Redonda.

Com a qualidade do drible e muito potencial, o jogador pode ser testado como ponta, mais próximo da área adversária. Ao longo de sua carreira, o técnico Zé Ricardo já utilizou esse recurso em outras equipes que comandou. No fim do jogo desta quarta, ele colocou em campo Léo Matos para ajudar na defesa e empurrou Weverton para frente.

Desde que subiu ao time profissional, Riquelme já defendeu a Cruz de Malta no peito em 24 partidas e deu duas assistências. Ele chegou ao clube em 2012 e já foi convocado para as seleções brasileiras sub-15 e sub-17. Um detalhe é que o atleta atuava como meia-esquerda na época e foi recuado para a lateral. No vice-campeonato da Copinha 2019 foi reserva, mas entrava com frequência e deu a assistência para o gol de Tiago Reis na decisão contra o São Paulo.

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- É um menino que tem muita qualidade, estamos sempre pensando em aproveitá-lo, mas em alguns momentos mexer na equipe poderia trazer uma responsabilidade muito grande para ele. É apenas um menino, vai ter sua oportunidade sem dúvidas, e tem potencial para jogar não só na lateral, mas também à frente ou até de meia em uma segunda linha de quatro - disse Zé Ricardo em coletiva de imprensa.

Dono da posição no momento, Edimar tem 35 anos e não poderá atuar em todas as partidas. Para o treinador, o experiente lateral tem dado conta do recado e exercido bem a sua função em campo. Com isso, Riquelme é o substituto imediato e, segundo o comandante, precisa se doar ainda mais nos treinos para ter oportunidade.

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- Quero que ele se incomode de não jogar, se doe mais nos treinos, mas tem mostrado já uma resposta boa ao profissional e à necessidade de se doar mais para conquistar a vaga. O Edimar tem 35 anos, cumpre bem a função, mas vamos precisar dar um descanso a ele em qualquer momento - explicou.

O Estadual tem sido importante para Zé Ricardo encontrar a espinha-dorsal da equipe. Para isso, testes são essenciais para dar minutagem aos atletas e chegar forte na Série B. E a entrada de Riquelme nos jogos é pedida justamente para dar mais experiência à joia. Líder do campeonato, o Vasco volta a campo no domingo contra o Botafogo, às 20h, no Castelão, em São Luís.