Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Pedido pela torcida, Riquelme busca espaço no Vasco; Zé Ricardo explica situação do lateral. Entenda!
futebol

Pedido pela torcida, Riquelme busca espaço no Vasco; Zé Ricardo explica situação do lateral. Entenda!

Joia da base só entrou em campo por 18 minutos no Carioca. Técnico acredita que ele tenha potencial para atuar em mais de uma posição e afirmou que terá oportunidades em breve...

Publicado em 11 de Fevereiro de 2022 às 07:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 fev 2022 às 07:30
Poucos jogadores se salvaram na fraca campanha do Vasco na Série B em 2021. Entre eles, uma joia da base cruz-maltina, que deve ser lapidada com calma e planejamento. Riquelme teve sequência na reta final da competição, mostrou qualidade, e com apenas 19 anos pode evoluir e ajudar a equipe em 2022. Neste início de temporada, porém, Edimar foi titular nos primeiros cinco jogos e deu mais solidez defensiva.No triunfo sobre a Portuguesa, muitos torcedores questionaram nas redes sociais a ausência do camisa 45 poderia. O time teve muita dificuldade na criação ainda mais contra um adversário organizado e bem postado. Diante disso, o lateral poderia ser testado mais à frente em campo. Na campanha do Carioca (cinco jogos até aqui), Riquelme só atuou, até o momento, em 18 minutos na estreia diante do Volta Redonda.
Com a qualidade do drible e muito potencial, o jogador pode ser testado como ponta, mais próximo da área adversária. Ao longo de sua carreira, o técnico Zé Ricardo já utilizou esse recurso em outras equipes que comandou. No fim do jogo desta quarta, ele colocou em campo Léo Matos para ajudar na defesa e empurrou Weverton para frente.
Desde que subiu ao time profissional, Riquelme já defendeu a Cruz de Malta no peito em 24 partidas e deu duas assistências. Ele chegou ao clube em 2012 e já foi convocado para as seleções brasileiras sub-15 e sub-17. Um detalhe é que o atleta atuava como meia-esquerda na época e foi recuado para a lateral. No vice-campeonato da Copinha 2019 foi reserva, mas entrava com frequência e deu a assistência para o gol de Tiago Reis na decisão contra o São Paulo.
+ Confira e simule a tabela do Campeonato Carioca
- É um menino que tem muita qualidade, estamos sempre pensando em aproveitá-lo, mas em alguns momentos mexer na equipe poderia trazer uma responsabilidade muito grande para ele. É apenas um menino, vai ter sua oportunidade sem dúvidas, e tem potencial para jogar não só na lateral, mas também à frente ou até de meia em uma segunda linha de quatro - disse Zé Ricardo em coletiva de imprensa.
Dono da posição no momento, Edimar tem 35 anos e não poderá atuar em todas as partidas. Para o treinador, o experiente lateral tem dado conta do recado e exercido bem a sua função em campo. Com isso, Riquelme é o substituto imediato e, segundo o comandante, precisa se doar ainda mais nos treinos para ter oportunidade.
+ Vovô tá on! Nene celebra boa fase e feitos pelo Vasco e assume artilharia do Carioca: 'Só tenho a agradecer'
- Quero que ele se incomode de não jogar, se doe mais nos treinos, mas tem mostrado já uma resposta boa ao profissional e à necessidade de se doar mais para conquistar a vaga. O Edimar tem 35 anos, cumpre bem a função, mas vamos precisar dar um descanso a ele em qualquer momento - explicou.
O Estadual tem sido importante para Zé Ricardo encontrar a espinha-dorsal da equipe. Para isso, testes são essenciais para dar minutagem aos atletas e chegar forte na Série B. E a entrada de Riquelme nos jogos é pedida justamente para dar mais experiência à joia. Líder do campeonato, o Vasco volta a campo no domingo contra o Botafogo, às 20h, no Castelão, em São Luís.
Crédito: RiquelmefoiumdospoucosquesesalvaramnacampanhadoVasconaSérieB2021(Foto:RafaelRibeiro/Vasco

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

vasco
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Primeira parte da cinebiografia de Michael Jackson, "Michael" estreia nos cinemas nessa quinta-feira (23)
Crítica HZ: “Michael” reencarna nas telonas e abre espaço para continuação
Fábrica de sorvetes do grupo Lamoia em Piúma
Fábrica de sorvetes no ES prevê movimentar R$ 40 milhões com terceirização de marcas
Dez Milhas Garoto
Abertura das inscrições para as Dez Milhas Garoto já tem data definida

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados