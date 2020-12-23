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futebol

Pedido de Rogério Ceni: Flamengo anuncia a renovação do meia Pepê

Formado no Ninho do Urubu, meia de 22 anos estendeu o contrato até junho de 2021...

Publicado em 23 de Dezembro de 2020 às 16:27

LanceNet

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Publicado em 

23 dez 2020 às 16:27
Crédito: Alexandre Vidal/CRF
O Flamengo anunciou a renovação de contrato do meia Pepê, nesta quarta-feira, uma semana após Rogério Ceni ter ido à diretoria pedir a negociação. O vínculo atual passa a valer até junho de 2021 - a anterior expiraria no dia 31 de dezembro, ou seja, estava na iminência do fim.
Formado no Ninho do Urubu, Pepê disputou sete jogos em 2020. Das sete vezes que entrou em campo pelo time principal do Flamengo, quatro foram em janeiro, nas primeiras rodadas do Estadual, quando Maurício Souza - técnico do Sub-20 - substituiu Jorge Jesus e utilizou uma equipe alternativa.
Depois, o meia de 22 anos voltou a atuar em outubro, sob o comando de Domènec Torrent, por quatro minutos diante do Sport, pelo Brasileirão. Já em 18 de novembro e 13 de dezembro, Rogério Ceni colocou o atleta em campo contra São Paulo e Santos, respectivamente, e Pepê atuou por 33 minutos ao todo - o que já fez o treinador dar o aval para a sua continuidade.
Cabe lembrar ainda que Pepê foi emprestado ao Portimonense, de Portugal, em 2019. Este ano, esteve perto de se transferir para o Botafogo, mas a diretoria rubro-negra travou o acordo quando o atleta informou que a rescisão pedida seria para facilitar a ida ao rival alvinegro (saiba mais aqui).

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